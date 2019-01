Papa Francesco | ' Le migrazioni arricchiscono | Gesù fu profugo'

Papa Francesco su Gesù : 'Anche lui e la sua famiglia sono stati profughi in Egitto' : Papa Francesco torna ad insegnare e sensibilizzare il mondo cristiano sull'importanza dei migranti per la società odierna. Utilizzando Gesù cristo come esempio, ha spiegato (tramite "Luci sulle strade della speranza", raccolta scritta dei suoi insegnamenti sull'immigrazione) che anche il Cristo da neonato era stato profugo e migrante durante il periodo della persecuzione in Israele da parte del re Erode. Infatti, come oggi i migranti cercano ...

Lorella Cuccarini contro Papa Francesco : “Sarebbe bello che parlasse anche di altro - oltre che dei migranti” : Dopo la svolta sovranista, Lorella Cuccarini è tornata a parlare di politica, ribadendo il suo sostegno al governo Lega-M5s. L’occasione è stata un’intervista al settimanale Oggi, nella quale la showgirl se l’è presa con papa Francesco. Lorella ha rimproverato infatti il Pontefice perché, a suo dire, è distratto rispetto ai problemi reali della gente: “Sarebbe bello che il papa si esprimesse anche su altre situazioni, ...

Papa Francesco : età - frasi - biografia e salute. Le curiosità di Bergoglio : Papa Francesco: età, frasi, biografia e salute. Le curiosità di Bergoglio biografia Papa Francesco e curiosità Qualche giorno fa in questo nostro articolo vi abbiamo raccontato delle condizioni di salute di Papa Benedetto XVI, il Papa emerito che attualmente vive nel monastero Mater Ecclesiae dopo la rinuncia al ministero petrino. Di seguito invece ci soffermeremo su Jorge Mario Bergoglio: è nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. Suo padre, ...

“Papa Francesco – Un uomo di parola” umanità e conversazioni private nel documentario che racconta la sua vita : Papa Francesco – Un uomo di parola, arriva in Blu-ray, DVD e Digital HD dal 16 gennaio 2019 con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Primo documentario nel suo genere, porta il pubblico in un emozionante viaggio alla scoperta di Papa Francesco, mentre si intrattiene in conversazioni con uno spaccato di umanità. In un’era di grande sfiducia nella politica e nelle persone al potere, in un momento in cui le menzogne, la corruzione e le ...

Papa Francesco : aborto ed eutanasia contro lo spirito della vita : L'aborto e la soppressione del malato sono "mali gravissimi, che contraddicono lo spirito della vita e ci fanno sprofondare nell'anti-cultura della morte". Dura presa di posizione di Papa Francesco, che torna a chiedere "l'impegno per la promozione e la tutela della vita umana in tutto l'arco del suo svolgersi".Il pontefice ha scritto una lunga lettera indirizzata al presidente della Pontificia Accademia per la vita, monsignor Vincenzo Paglia, ...

Il Volo canterà per Papa Francesco per la 'Giornata della Gioventù' a Panama : Il sogno finalmente si avvera e i tre giovani artisti de Il Volo potranno cantare alla presenza di Papa Francesco la loro speciale 'Ave Maria' a lui dedicata in occasione del Giubileo della ...

Giuseppe Conte - Antonio Socci : la rete che va da Angela Merkel a Papa Francesco : La porta di Palazzo Chigi si aprì e non entrò nessuno: era Giuseppe Conte. Così - parafrasando Fortebraccio - si potrebbe sintetizzare la narrazione dei media sull' arrivo alla presidenza del Consiglio dell' attuale premier. È letteralmente balzato fuori dall' anonimato, da un giorno all'altro, come

L’appello di Papa Francesco ai genitori : “Non litigate mai davanti ai vostri figli” : “Non litigate mai davanti ai vostri bambini”: è l'appello che Papa Francesco rivolge ai genitori durante l'omelia in occasione del battesimo di 27 neonati alla Cappella Sistina. “È normale che gli sposi litighino, sarebbe strano il contrario. Fatelo pure, ma fatelo in modo che loro non vedano e non sentano. Non sapete l’angoscia che riceve un bambino quando vede litigare i genitori”.Continua a leggere