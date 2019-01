Pallavolo – Il match Valsabbina-Lardini Filottrano sarà anticipato a sabato 26 gennaio

Pallavolo – Banca Valsabbina Brescia ‘dà la caccia’ al Bisonte Firenze in trasferta : la preview del match : La Banca Valsabbina ‘dà la caccia’ al Bisonte nel suo territorio, e dopo l’inattesa gioia contro Novara proverà a darsi continuità cercando di colmare il gap di due punti in classifica che la divide dalle toscane Turno infrasettimanale nella seconda giornata del girone di ritorno della Samsung Volley Cup serie A1. Dopo la vittoria di assoluto prestigio contro la capolista Igor Gorgonzola Novara per 3-2, la seconda ...

Pallavolo - Trentino vince big-match di Superlega a Perugia : Itas Trentino batte Sir Safety Conad Perugia 3-0, 25-23, 25-19, 35-33, nel big match della Superlega di Pallavolo, che era l'anticipo della terza giornata del girone di ritorno ed è stato giocato in ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile - la Millenium Brescia si prepara al match contro la temibile Imoco : Dopo il successo al tie-break su Chieri, in cui Mazzola si conferma spauracchio delle piemontesi, Brescia ha già ripreso gli allenamenti in vista del match di domani contro l’Imoco Mazzola fa undici su undici con Chieri. Il coach lodigiano si conferma un’autentica bestia nera per il Fenera Chieri, infatti, con lui sulla panchina avversaria le chieresi non hanno mai vinto in campionato. L’impresa del Fenera di battere ...

Pallavolo – Valsabbina-Chieri - match importante in anticipo sabato ore 20.30 : la preview della sfida : La Banca Valsabbina ospita la Reale Mutua Fenera Chieri in un match con punti in palio molto pesanti per la classifica. Piemontesi ferme a un punto ma in crescita. Grande emozione per la prima diretta nazionale Millenium: dalle 20:30 live su Rai Sport+HD Gara importante per la corsa salvezza da parte della Banca Valsabbina Millenium Brescia nell’undicesima giornata d’andata della Samsung Cup serie A1 che affronterà, sabato 22 dicembre (ore ...

Pallavolo - niente da fare per la Millenium Brescia : Monza si impone 3-1 al termine di un match emozionante : Brescia sale sull’altalena ma ne esce senza punti: parte male poi recupera, vive un secondo set horribilis, si riscatta alla grande nel terzo frangente ma nel quarto escono le brianzole sulla distanza La Banca Valsabbina Millenium lotta ma è sconfitta dal Saugella Monza. Nella decima giornata della Samsung Volley Cup serie A1 le Leonesse di coach Mazzola sono state battute dalla forte formazione brianzola. Brescia è al quinto ko ...

Pallavolo – La PM Asci Potenza ospita alla Palestra ‘Caizzo’ l’Asdam Pegaso 93 : la preview del match : match casalingo per la PM Asci Potenza che ospita l’Asdam Pegaso 93 presso la Palestra Caizzo: la sfida è valida per l’ottava giornata di campionato Impegno casalingo per la PM Asci Potenza nel Campionato di Serie C femminile girone B che per l’ottava giornata ospiterà alla Palestra “Caizzo” l’Asdam Pegaso 93. La formazione dei coach Massimo Telesca e Luca Cameriero è reduce dal 3-0 subito in casa della ...

Pallavolo – Primo derby stagionale per Bari e Cerignola : la preview del match : Reduci da due sconfitte e con la voglia di riscattarsi, Bari e Cerignola si preparano al Primo derby della stagione in programma domenica Due squadre alla ricerca di riscatto. Reduci da due sconfitte molto diverse, PharmaVolley Giuliani Bari e Cannone Libera Virtus Cerignola si preparano al Primo derby stagionale in programma domani, domenica 25 novembre alle 18 sul parquet del Palazzetto Di Leo di Cerignola (via Antonietta Rosati), per la ...

Pallavolo - la Revivre contro la violenza sulle donne : biglietti scontati nel match contro Verona : In occasione del match contro Verona del 25 novembre, per tutte le donne che si presenteranno in cassa biglietto scontato del 50% La Powervolley Milano scende in campo contro la violenza sulle donne. In occasione del prossimo match casalingo di domenica contro Verona, la società del presidente Lucio Fusaro ha scelto di dare risalto alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre proprio il ...

Pallavolo – Leonesse “ospiti” per una settimana. Giovedì test match per Brescia al Pavesi : Con il PalaGeorge impegnato nei concerti, Veglia e compagne cambiano casa per gli allenamenti. Giovedì la Banca Valsabbina sarà ospite del Club Italia per un allenamento congiunto Dopo 6 gare giocate dal 28 Ottobre al 18 Novembre ecco il turno di riposo che spetta alla Banca Valsabbina Millenium Brescia, che si sconta nella settima giornata della Samsung Volley Cup di A1. Mentre le altre 12 formazioni si sfideranno nel weekend del 24-25 ...

Pallavolo – Al Palamartino la PVG Bari affronta Luvo Barattoli Arzano : la prewiev del match : Secondo match casalingo per la PVG Bari: domani alle 17:30 al Palamartino arriva Luvo Barattoli Arzano per la 6ª giornata di B1 femminile Girone D Sesta giornata di B1 femminile (girone D) e seconda partita casalinga per la Pharma Volley Giuliani Bari che domani, domenica 18 novembre alle 17.30 al Palamartino di Bari (via Napoli 260) affronterà la Luvo Barattoli Arzano (Na) guidata da Emiliano Giandomenico. Le ragazze di coach Sarcinella ...