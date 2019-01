PAGELLE Juventus Milan | 1-0 | | Chiellini e CR7 migliori in campo | i voti della partita

Juventus-Milan : 1-0. Le PAGELLE : Ronaldo decide la supercoppa : Juventus-Milan: 1-0. Le Pagelle: Ronaldo decide la supercoppa Nel match tra Juventus-Milan valida per la supercoppa, i bianconeri vincono il primo trofeo dell’anno grazie al suo uomo simbolo, il solito Ronaldo. I pronostici sono stati rispettati, ma il Milan è riuscito a limitare i danni, non disdegnando. Infatti nella prima parte del match i rossoneri sono stati convincenti, con un Cutrone acceso. Poi però il Milan non è stato ...

Juventus - le PAGELLE : professor Chiellini. Cancelo e Douglas Costa - due frecce : SZCZESNY 6,5 Una uscitina alta a vuoto al 24', tuttavia si riscatta, e anche di più, sul finire del primo tempo: buoni riflessi su Calhanoglu. Cancelo 7 Non soltanto brucia i tempi di recupero pur di ...

Juventus-Milan - le PAGELLE : Cristiano Ronaldo decide - Cutrone sempre in movimento : JUVENTUS: Szczesny 6 Prima uscita a vuoto su corner, si riscatta a fine primo tempo bloccando in due tempi una rasoiata pericolosissima di Calhanoglu. Cancelo 5,5 Alterna meraviglie offensive a ...

Supercoppa - Juventus-Milan 1-0 - i voti delle PAGELLE bianconere : Ronaldo da urlo : Non sono mancate certo le emozioni nella finale di Supercoppa Italiana Juventus-Milan, terminata con il punteggio di 1-0 a favore della squadra di Allegri. Decisivo il gol segnato da Cristiano Ronaldo dopo 15 minuti nella ripresa. Il portoghese ha sfruttato nel migliore dei modi un assist di Pjanic. Non mancano i voti alti nella squadra bianconera, che ha conquistato per l'ottava volta nella sua storia questo trofeo. Ma anche il Milan ha giocato ...

Bologna-Juventus - le PAGELLE bianconere : Pjanic efficace - Spinazzola buon esordio : SZCZESNY - voto: 6 Supera indenne il tagliando per la Supercoppa grazie alle incapacità offensive del Bologna. DE SCIGLIO - voto: 5,5 E' l'insidia principale per la difesa bianconera: disattento, ...

Bologna-Juventus - le PAGELLE : Da Costa da incubo - Douglas imprendibile : BOLOGNA DA Costa 4 Errore clamoroso in apertura di gara quando con la complicità di Calabresi regala a Bernardeschi un assist delizioso per il vantaggio bianconero. CALABRESI 5 Un salvataggio ...

Juventus - le PAGELLE : Chiellini di qualità - Emre Can cresce : PERIN 5,5 In extremis, a causa dell'affaticamento di Szczesny nel riscaldamento, è titolare in quello che per lui è un derby personale. Il rigore di Quagliarella gli cancella l'imbattibilità in ...

PAGELLE Juventus-Sampdoria 2-1 : highlights e tabellino del match : Pagelle JUVENTUS SAMPDORIA 2-1 – Dopo l’allungo in campionato a + 9 sul Napoli, la Juventus vuole chiudere il girone di andata nel migliore dei modi. Di fronte, Massimiliano Allegri e i bianconeri, si troveranno la Sampdoria di Giampaolo e del sorprendente Fabio Quagliarella che, all’età di 35 anni, riesce ancora a regalare magie e gol […] L'articolo Pagelle Juventus-Sampdoria 2-1: highlights e tabellino del match proviene da Serie A News ...

Juventus-Sampdoria 2-1 - le PAGELLE di CalcioWeb : Le pagelle di Juventus-Sampdoria – Nel lunch match della 19esima giornata, la Juve supera di misura la Sampdoria. I bianconeri passano dopo soli 2′ con il destro di Ronaldo, ma vengono raggiunti dal rigore di Quagliarella, fischiato per un mani in area di Can. Nella ripresa un altro rigore, stavolta in favore dei padroni di casa, decide la gara. Ronaldo e Colley i più positivi. Bocciati Can e Caprari. Juventus (4-3-1-2) Perin ...