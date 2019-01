Blastingnews

: Ovetti Kinder razzisti: tripla K e pupazzetto con ciuffo biondo, la Ferrero chiede scusa - zz7news : Ovetti Kinder razzisti: tripla K e pupazzetto con ciuffo biondo, la Ferrero chiede scusa - Flamines8 : Ovetti Kinder nella bufera: sorpresa accusata di essere "razzista". L'azienda chiede scusa / - luca_pasello : RT @EmpfindsamerS: Imbecilli. Rincoglioniti. Fossi la Ferrero li avrei mandati a defecare, altro che scuse: sono stufo di questi isterici m… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Glisono senza dubbio tra i 'cavalli di battaglia' della, nota azienda dolciaria italiana. Questi dolcetti hanno accompagnato l'infanzia di tantissime persone. Glisono amati non solo per la bontà del cioccolato ma anche per la sorpresina all'interno. Ebbene, ora è proprio tale sorpresa a far finire nella bufera il colosso italiano. Molti consumatori hanno manifestato la loro ira sui social, definendo razziste alcune sorprese contenute negli. La baraonda si è scatenata per undi plastica, a forma di ovetto, diffuso in tutto il mondo, tra cui negli Stati Uniti.Il Ku Klux Klan La sorpresa che ha generato polemiche doveva essere una specie di mascotte dell'ovetto. A molti consumatori però non è sfuggito un dettaglio: iltiene in mano tre palloncini, su ognuno è raffigurata la lettera K. Insomma, i tre ...