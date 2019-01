Oroscopo del giorno 19 gennaio | inizio weekend spettacolare per l' Aquario | Capricorno out

L'Oroscopo dei single del 19 gennaio con classifica : Ariete domina - Toro alle strette : Nella carta dello Zodiaco, le vibrazioni prodotte dai transiti planetari creano sensazioni tutte nuove. Innovativi cambiamenti che interessano ciascun segno zodiacale si presentano lì inaspettati, attendendo solo di essere accolti con ottimismo. Le stelle e L'oroscopo, potenti alleati atti a favorire l'amore e le passioni, risultano il riassunto di queste vibrazioni planetarie. Analizziamo la situazione astrale di ciascun segno zodiacale single ...

L'Oroscopo e l'astrologia del 18 gennaio : Pesci innamorato - Leone in recupero : La Luna è entrata in Gemelli e porta con sé la percezione di sentimenti razionali. E' una Luna d'aria che ha bisogno di riflessione e che si scontra con quel "pasticcio" di sentimenti chiamato emozioni. Analizziamo quali effetti procura nel costellato cielo dello Zodiaco e come ciascun segno reagisce a questo influsso. Ecco L'oroscopo del 18 gennaio con le previsioni astrologiche su amore e il lavoro. Novità amorose nelL'oroscopo di venerdì con ...

Oroscopo del 18 gennaio : bene gli affari per l'Ariete - riaccesa la passione per il Cancro : La terza settimana del mese sta per giungere a conclusione, ma prima di accogliere il week end, quali presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani? L'Oroscopo di venerdì, 18 gennaio, per i segni da Ariete a Pesci regala belle sorprese. Astrologia del giorno, 18 gennaio: predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno Ariete: nonostante un inizio settimana abbastanza faticoso, questa nuova giornata si rivelerà positiva per il ...

Oroscopo Branko : previsioni del fine settimana 19-20 gennaio : Branko Oroscopo: le previsioni del weekend prossimo, sabato 19 e domenica 20 gennaio Manca ormai poco alla fine di questa settimana e, come sempre, anticipiamo alcune indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Branko del weekend, tratte dal libro che l’astrologo ha pubblicato tempo fa, dal titolo “Branko 2019-Calendario Astrologico”, attualmente in vendita in tutte le librerie. Nell’opera il re delle ...

Oroscopo del 31 gennaio : Acquario in prima linea : In questo giovedì 31 gennaio 2019 troviamo Plutone e Saturno in Capricorno. Urano e Marte in Ariete. Giove, Venere e Luna nel Sagittario. Sole e Mercurio in Acquario. Nettuno stabile in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Di seguito le previsioni per tutti i segni zodiacali. Toro flop Ariete: influssi favorevoli anche questo giovedì. Potranno mettersi di buona lena al lavoro ed avere restanti energie per famiglia e figli. Toro: ...

Oroscopo del 30 gennaio : opportunità per i Pesci - Leone al top : Nella giornata del 30 gennaio 2019 sul piano astrologico troviamo Plutone e Saturno in Capricorno, mentre Venere, Giove e Luna sono in Sagittario. Inoltre Sole e Mercurio sono in Acquario e invece Marte e Urano si trovano nel segno dell'Ariete. Nel frattempo c'è un nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Vediamo ora i dettagli delle previsioni segno per segno....Continua a leggere

Oroscopo febbraio - previsioni Ariete : è arrivato l'inizio della stabilità : Voi amici dell'Ariete siete reduci da un 2018 per nulla favorevole e che vi ha messo a dura prova per quanto riguarda l'ansia e alle preoccupazioni che hanno tenuto sotto scacco fin dalla fine dell'estate. Ma già a partire dal 2019 la vostra situazione si sta stabilizzando, ma il merito è soprattutto vostro, perché avete trascorso il mese di gennaio con relativa calma. Ora vediamo cosa vi attende nel mese di febbraio. Amore e affetti ...

L'Oroscopo del 17 gennaio : Scorpione 'vola alto' - Leone deluso in amore : Le previsioni astrologiche nella giornata del 17 gennaio sottolineano con accuratezza gli avvenimenti che interessano la sfera professionale e gli affetti. I transiti planetari intrecciano le vicende dei segni zodiacali nello sconfinato e misterioso mondo dello Zodiaco. Cosa ci riserva L'oroscopo giornaliero segno per segno nella giornata di giovedì? Gli astri assicureranno fortuna e benessere? Qui di seguito il responso. Oroscopo di giovedì 17 ...

Oroscopo Paolo Fox 2019/ Previsioni oggi - 16 gennaio : i pianeti a favore dell'Ariete - come andrà la giornata? : Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 gennaio 2019: Vergine evitare di strafare, Acquario segno che medita calma, Sagittario grintoso, tutti gli altri segni?

Oroscopo del weekend dal 18 al 20 gennaio : cambiamenti in vista per il Capricorno : gennaio è un mese davvero molto controverso per molti segni zodiacali. Spesso durante questo periodo dell'anno nascono nuove sfide e molti segni si pongono degli obbiettivi ambiziosi da superare. Durante il fine settimana alcuni segni si trovano al massimo delle proprie energie, come Ariete e Cancro, mentre altri segni vivranno situazioni particolari che necessitano di moltissimi sforzi e vitalità per essere superate. Scopriamo insieme quali ...

Oroscopo del 29 gennaio : Sagittario favorito sul fronte amoroso : In questo martedì 29 gennaio 2019 troviamo Giove, Venere e la Luna (sino alle 16) nel Sagittario. Dopo si sposterà nel segno dello Scorpione. Plutone e Saturno nel Capricorno. Marte e Urano retrogrado in Ariete. Sole e Mercurio in Acquario. Nettuno stazionerà in Pesci. Nodo Lunare in Cancro. Cancro inquieto Ariete: martedì ambivalente con la Luna amica nel pomeriggio che sorride ai nativi rendendoli affabili con le persone accanto. Meno ...

Oroscopo del giorno 17 gennaio con stelline : ottimo giovedì per Scorpioncini e Sagittarini : L'Oroscopo del giorno 17 gennaio è pronto ad anticipare come potrebbe evolvere il prossimo giovedì, svelando la classifica e le previsioni per i segni dello zodiaco appartenenti alla seconda sestina. In evidenza in questo articolo il quarto giorno dell'attuale settimana, analizzato principalmente sui comparti relativi ad amore e lavoro. Attori principali delle analisi astrali odierne, come da copione ormai collaudato, Bilancia, Scorpione, ...

Paolo Fox - Oroscopo di domani : previsioni del 16 gennaio : oroscopo Paolo Fox di domani, 16 gennaio: previsioni segni di Aria Cosa sarebbe la settimana senza l’oroscopo di domani di Paolo Fox? Cominciamo, dunque, con le previsioni segno per segno del 16 gennaio con i segni di Aria. GEMELLI: il passato è passato e non devono assolutamente far sì che le criticità di una volta vadano a minare il terreno che hanno seminato. Nel 2019 raccoglieranno buoni frutti. BILANCIA: sul lavoro la vena ...

Oroscopo del 15 gennaio : Pesci bene in amore - Cancro sottotono : La terza settimana del mese è da poco iniziata, scopriamo quali saranno i presagi dell’astri e delle stelle per questa nuova giornata. Ecco di seguito l’Oroscopo di oggi martedì 15 gennaio 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Astrologia di martedì 15 gennaio, segno per segno, con predizioni su amore, lavoro e salute Ariete: la giornata potrebbe rivelarsi ancora un po’ sottotono per i nati ...