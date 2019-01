Oroscopo 1° febbraio | Capricorno e Toro con una marcia in più

Oroscopo 2 febbraio : ripresa lavorativa per i Vergine : In questo sabato 2 febbraio 2019 troviamo Plutone, Saturno e la Luna in Capricorno. Giove e Venere in Sagittario. Sole e Mercurio in Acquario. Nettuno in Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa. Urano e Marte nel segno dell'Ariete. Toro ostinato Ariete: influssi del week-end poco favorevoli per i nativi che saranno irascibili ed intrattabili col partner. Sarà bene rilassarsi quanto più possibile evitando qualsiasi litigio sul ...

Oroscopo del 14 febbraio : San Valentino da 'proposta' per l'Acquario : In questo giovedì di San Valentino 2019 troviamo Plutone, Venere e Saturno in Capricorno. Urano e Marte in Ariete. Luna in Gemelli e Sole in Acquario, mentre Giove in Sagittario e Nettuno fisso nel segno dei Pesci. Nodo Lunare in Cancro nell'ottava casa. Ariete nervoso Ariete: influssi odierni contrastanti potrebbero inasprire l'atteggiamento dei nativi questo giovedì. Le idee risulteranno meno limpide del solito che potrebbe portare ad una ...

Oroscopo febbraio - previsioni Gemelli : sarà un mese di indecisioni : Per voi amici Gemelli sta andando decisamente bene, però c'è ancora qualcosa che non vi fa stare tranquilli, come una delusione che non avete mai 'digerito' del tutto oppure qualcosa di importante che avreste voluto dire ma è purtroppo rimasto all'interno di voi e non ha avuto la possibilità di emergere, anche se esternamente potrebbe apparire il contrario. State continuando a sorridere ed è un atteggiamento positivo di grande rilevanza. Amore e ...

Oroscopo febbraio - previsioni Leone : si riavvicina la passione : A differenza di un gennaio decisamente sottotono per voi amici del Leone, il mese di febbraio si prospetta un sentiero fatto di amore, di passione e di riavvicinamenti con qualcuno che amate o a cui tenete particolarmente. Oppure questo mese potrebbe portare con sé un incontro che farà brillare la vostra vita sentimentale. Insomma, invece di farvi essere diffidenti nei confronti di queste emozioni, febbraio ve le presenterà nel modo più bello ...

Oroscopo febbraio - previsioni Cancro : avrete bisogno di sostegno : Voi amici del Cancro state trascorrendo questo periodo in un modo tutt'altro che vantaggioso per voi stessi. Non avete digerito un distacco importante nella vostra vita, dunque potreste essere ancora impegnati a pensarci in modo piuttosto ossessivo. L'unica cosa da fare è andare avanti con la consapevolezza che ora non potrete fare altrimenti, e ve ne renderete conto proprio nel mese di febbraio. ...Continua a leggere

Oroscopo Ariete febbraio : mese di cambiamenti e opportunità lavorative : Non manca molto alla fine di gennaio, è dunque già il momento per osservare quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per il segno dell'Ariete durante il nuovo mese che sta per arrivare. Scopriamolo di seguito con l'Oroscopo su amore, lavoro e salute di febbraio 2019 per questo segno. Sarà un mese positivo per l'Ariete per quanto riguarda la sfera professionale, le stelle sono positive e potrebbero nascere interessanti opportunità da ...

Oroscopo febbraio - previsioni Toro : leggermente in ribasso : Nell'anno passato voi del segno del Toro avevate moltissime incertezze circa tutte le tipologie di rapporti della vostra vita, dall'amicizia alla vita di coppia. Ora sembrano quasi superate, anche grazie a maggiore consapevolezza di cosa state cercando veramente, ma da febbraio sarete determinati a mantenere quelle su cui siete più sicuri per scartare quelle più traballanti. Ricordate che avete tutto nelle vostre mani. Amore e affetti A gennaio ...

Oroscopo febbraio - previsioni Ariete : è arrivato l'inizio della stabilità : Voi amici dell'Ariete siete reduci da un 2018 per nulla favorevole e che vi ha messo a dura prova per quanto riguarda l'ansia e alle preoccupazioni che hanno tenuto sotto scacco fin dalla fine dell'estate. Ma già a partire dal 2019 la vostra situazione si sta stabilizzando, ma il merito è soprattutto vostro, perché avete trascorso il mese di gennaio con relativa calma. Ora vediamo cosa vi attende nel mese di febbraio. Amore e affetti ...

Oroscopo del mese di febbraio - novità in amore per il Capricorno e i Pesci : L'Oroscopo del mese di febbraio 2019, grazie a Venere nel segno del Capricorno, porterà novità sentimentali ai segni di terra come il Toro e la Vergine. Lo stesso aspetto astrale, però, causerà problemi ad Ariete e Bilancia. Le stelle dell'Oroscopo di febbraio Ariete (21/03-20/04): Venere in quadratura non vi risparmierà delusioni in amore. Saturno, inoltre, è negativo e potrebbe portare alla fine di alcune storie d'amore. Chi è single passerà ...

Oroscopo del mese di febbraio : positive novità in amore per Pesci - Capricorno e Vergine : Dopo aver visto l'Oroscopo per tutto il 2019, scopriamo adesso nel dettaglio cosa succederà ad ogni segno nel mese di febbraio, con particolare attenzione a salute, lavoro ed amore. Ariete Marte sarà in questo segno per ben due settimane. Si potranno iniziare nuovi progetti e cercare di portare a termine qualcosa che si desidera fare da tempo. I rapporti di amicizia saranno sempre più positivi: nasceranno nuovi legami e si conoscerà nuova ...

Capricorno - Oroscopo Paolo Fox febbraio 2019 : cosa ci dicono le stelle? - Ultime Notizie Flash : Capricorno, oroscopo Paolo Fox febbraio 2019: cosa ci dicono le stelle? Ecco come sarà il mese di febbraio

Cancro - Oroscopo Paolo Fox febbraio 2019 : ecco cosa succederà secondo le stelle - Ultime Notizie Flash : Con Paolo Fox e il suo oroscopo per il 2019, andiamo a scoprire come andrà il mese di febbraio 2019 per i nati sotto il segno del Cancro

Oroscopo settimanale dal 4 al 10 febbraio : Leone in primo piano : Nella settimana che va dal 4 al 10 febbraio troviamo Venere, Plutone e Saturno in Capricorno. La Luna viaggerà dall'Acquario all'Ariete. Sole e Mercurio (sino al 9) in Acquario. Nettuno e Mercurio (dal 10) in Pesci. Marte in Toro e Urano retrogrado in Ariete. Giove in Sagittario. Nodo Lunare in Cancro. Oroscopo dal 4 al 10 febbraio: Cancro nostalgico, Leone Top Ariete: umore altalenante e alto rischio di litigi amorosi. Sarà bene che i nativi ...

Oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio : Capricorno e Toro con una marcia in più : In questa settimana che va dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019 troviamo Giove e Venere in Sagittario. Sole e Mercurio in Acquario. Marte in Toro ed Urano in Ariete. Saturno e Plutone in Capricorno. La Luna farà la spola dalla Vergine al Capricorno. Nettuno stabile in Pesci. Nodo Lunare in Cancro dalla terza alla seconda casa. Toro lanciato nei progetti Ariete: il Sole unito ai transiti perlopiù nell'elemento terra potranno minare la serenità dei ...