Operaio sequestrato da uomo armato e portato nei boschi | sono ore di paura

Uomo sequestrato nel bresciano - vittima e’ un Operaio : E' un 45enne di Gavardo, nel bresciano , l' Uomo che e' stato sequestrato nella notte scorsa da un straniero di origini nordafricane. Sequestro avvenuto al termine del turno di lavoro della vittima che e' un operaio . Non si tratta di un sequestro a scopo di estorsione stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, al lavoro per trovare le due persone che sarebbero nascoste nei boschi di Gavardo, paese lungo la strada che porta al Lago di Garda.

Operaio denuncia di essere stato sequestrato in azienda : Pachistano chiede aiuto ai connazionali durante il corteo per il rispetto dei diritti dei lavoratori nelle aziende cinesi. Intervento della polizia in via del Molinuzzo