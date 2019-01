Oms | l' allarme | Presto la malattia X | farà milioni di morti e non ci sono

liberoquotidiano

: Il terrificante allarme dell'Oms su una pandemia planetaria: 'Colpirà a breve, farà milioni di morti, non ci si può… - Libero_official : Il terrificante allarme dell'Oms su una pandemia planetaria: 'Colpirà a breve, farà milioni di morti, non ci si può… - Radio1Rai : RT @gpg_radio1: #Vaccini, l'allarme dell'Oms: il rifiuto è una minaccia alla salute globale; e poi dopo le formiche, nuovi problemi al San… - gpg_radio1 : Stamattina, in apertura di programma alle 10:30, parleremo dell'allarme Oms sui #vaccini con Riccardo Rossini… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) L'viene lanciato ogni anno e poi rilanciato per l'anno successivo, come accade ora per il 2019. Ma l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) considera "un evento sicuro a breve termine" quella che chiama "X", ovvero una nuova pandemia influenzale per la quale mancano ancora armi