Ok del Cdm al reddito e quota 100 ' Ecco il nuovo Welfare State' Di Maio | norme

Via libera del Cdm a reddito di cittadinanza e quota cento : Le misure economiche del governo. "Sono due misure che non rispondono a estemporanee promesse elettorali, ma sono promesse che appartengono a un progetto di politica sociale che riguarda 5 milioni di persone in condizione di povertà e un milione di persone in 3 anni che potranno andare in anticipo in pensione. Questo governo mantiene le promesse". Così il ...

Ok del Cdm al reddito e quota 100 - LA DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA : Via libera del Cdm al reddito e quota 100. LA CONFERENZA STAMPA IN DIRETTA Il Consiglio dei ministri per l'approvazione del decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni è terminato ...

Pensioni e reddito - il giorno della verità. Palazzo Chigi : “Le risorse ci sono”. Alle 18 il Cdm : Tutto dipende dal vertice di questa mattina. C’è fretta di chiudere con il Consiglio dei ministri questa sera, accelerare, non rinviare. Una corsa contro il tempo in modo che la conversione in legge del decretone consenta di introdurre reddito di cittadinanza e quota 100 entro aprile, in piena campagna elettorale per le europee. Ieri è stata una g...

Governo - concluso il vertice di maggioranza sul maxi-decreto in vista del Cdm : 'Il testo è pronto' : Oltre a Conte, Salvini e Di Maio erano presenti anche i ministri dell'Economia, Giovanni Tria, e per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, assieme ai sottosegretari Giancarlo Giorgetti, ...

Governo - vertice di maggioranza sul maxi-decreto in vista del Cdm : E' iniziato il vertice di maggioranza sul maxi-decreto, contenente le norme su reddito di cittadinanza e quota 100, che nel pomeriggio approderà in Consiglio dei ministri. A Palazzo Chigi si sono ...

Governo - verso il rinvio del Cdm su reddito e quota cento. Battaglia sulle cifre tra Lega e M5S : verso il rinvio del Consiglio dei ministri su reddito di cittadinanza e quota cento. La riunione del Governo, che avrebbe dovuto varare i provvedimenti-manifesto della maggioranza gialloverde, era già ...

Diretta/ Slalom Adelboden streaming video e tv : Schwarz vince la prima manche - Moelgg è undicesimo - CdM sci - : Diretta Slalom Adelboden: info streaming video e tv della prova rossocrociata, attesa oggi 13 gennaio 2019 per la Coppa del mondo di sci maschile.

Cdm - approvato il nuovo Codice della crisi di impresa. Sparisce il termine "fallimento" : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un decreto legislativo che introduce il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il ...

Salto con gli sci - cinque gli azzurri presente a Predazzo per gli allenamenti in vista della tappa di CdM : Con Insam ci sono anche Colloredo, i fratelli Bresadola e Federico Cecon agli allenamenti per la tappa di Cdm a Predazzo Il contingente italiano per la tappa di Coppa del mondo di Salto in programma questo weekend a Predazzo, in Val di Fiemme, sarà più ricco rispetto ai precedenti appuntamenti. Agli allenamenti in corso sull’HS135 stanno partecipando in cinque: oltre ad Alex Insam, rappresentante fisso della squadra azzurra in ...

Carige - via libera del Cdm al decreto su tutela del risparmio. Duro scontro governo-Pd : ...nuovi bond e fondi Bankitalia - Il dl prevede la possibilità per Carige "di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidità che consistono nella concessione da parte del ministero dell'Economia ...

Carige - via libera del Cdm al decreto su tutela del risparmio : Roma, 7 gen., askanews, - Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge sulla tutela del risparmio. Il provvedimento arriva per affrontare il caso di Banca Carige, commissariata dalla Bce la ...

Carige - Cdm : "Sostegno pubblico e garanzia dello Stato sui bond" : Via libera del consiglio dei ministri al decreto legge sulla tutela del risparmio. Conte: "Sicurezza e rilancio"

Etna - ok del Cdm a stato emergenza per zone colpite da sisma : Il Consiglio dei ministri, su proposta del premier Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, per 12 mesi, in conseguenza del terremoto che ha colpito il territorio dei ...