Ok al decreto con pensioni e reddito

Cdm approva il decreto con reddito e pensioniConte : "Tappa fondamentale - ne siamo fieri" : Il Consiglio dei ministri ha approvato il "decretone". Via libera al reddito di cittadinanza e a quota 100 per le pensioni. Soddisfatto il premier Conte: "Sono due misure che non rispondono a promesse elettorale ma costituiscono un progetto di politica economica sociale di cui questo governo va fiero".

Pensioni a quota 100 e reddito di cittadinanza : approvato il decreto dal consiglio dei ministri | Il testo integrale del decreto : Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto attuativo per le Pensioni a «quota 100» e per il reddito di cittadinanza: si tratta dei due provvedimenti centrali della manovra finanziaria i cui ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 pensioni - il Consiglio dei ministri approva il decreto : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto su Reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni, il cosiddetto decretone. Si tratta del provvedimento che stabilisce le regole per le due misure cardine della legge di Bilancio che il Parlamento ha varato alla fine del 2018 e fortemente volute dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega.Continua a leggere

Riscatto laurea - nel decreto uno sconto per gli under 45 : Arriva il Riscatto con lo sconto degli anni dell'università per gli under 45, che abbiano iniziato a lavorare dopo il 1996 e ricadono quindi per intero nel regime contributivo.Lo prevede l'ultima bozza del decretone su reddito e pensioni per agevolare i giovani con carriere discontinue a 'coprire' buchi contributivi con costi limitati. Si prevede che si possano riscattare fino a 5 anni con un versamento minimo.In particolare, l'onere dei ...

Reddito di cittadinanza e pensioni con quota 100 : tutte le novità del "decretone" : novità per gli statali: "quota 100 (solo) da Agosto, subito il Tfr/tfs". Il provvedimento che raccoglie le principali misure...

Reddito di cittadinanza e in pensione con "Quota 100" : oggi il decreto : Il provvedimento che raccoglie le principali misure promesse da Movimento 5 stelle e Lega dovrebbe essere licenziato dal...

Di Maio - con decretone ok battaglie M5s : ANSA, - ROMA, 17 GEN - "Oggi è una giornata importante e a vincere sono, come sempre, i cittadini. Un risultato che ripaga anni di battaglie portate avanti dal M5S". Lo afferma all'ANSA il vicepremier ...