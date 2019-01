Offerte di lavoro Ryanair, le date in Italia

newsinforma

(Di giovedì 17 gennaio 2019)seleziona assistenti di volo da diversi mesi, grazie all’organizzazione dei Cabin Crew Day, in collaborazione con Crewlink. Le prossimepreviste insono le seguenti:Bologna, 23 gennaio 2019; Torino, 24 gennaio 2019; Catania, 30 gennaio 2019; Pescara, 30 gennaio 2019; Milano e Bergamo, 1 febbraio 2019; Roma, 5 febbraio 2019; Bari, 6 febbraio 2019; Napoli, 7 febbraio 2019; Palermo, 12 febbraio 2019; Cagliari, 14 febbraio 2019; Genova, 20 febbraio 2019. Pisa, 20 febbraio 2019; Venezia, 28 febbraio 2019 Reclutamento: requisiti Il reclutamentoprocede non solo nel nostro Paese, ma anche all’estero. Per partecipare al reclutamento è necessario:avere il passaporto europeo, avere un’altezza minima di 157 cm e massima di 188 cm, essere maggiorenni, essere disponibili a lavorare su turni, ...