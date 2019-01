Nuova Bmw Serie 7 | eleganza sofisticata per l’ammiraglia FOTO

Nuova Toyota Supra - mito giapponese dal cuore BMW : Puoi trovare un'identità, un'interpretazione unica, anche partendo da un progetto scritto a più mani. Nuova Toyota Supra racconta dal NAIAS 2019, dal Salone di Detroit , perché è degna erede delle ...

Nuova Bmw Serie 7 : l’ammiraglia tedesca cambia volto [FOTO] : Le immagini diramate in rete prima del debutto ci svelano tutti i dettagli esterni della Nuova ammiraglia Dopo una prima immagine apparsa sul web che mostrava una porzione del muso, la Nuova Bmw Serie 7 restyling si svela tramite foto “rubate” inedite che mostrano tutti i dettagli esterni della Nuova ammiraglia teutonica. Le immagini che vi proponiamo mostrano i dettagli estetici delle versioni 750 Li, 750 Li con pacchetto M-sport e della ...

Nuova Bmw F850 GS - una Maxi Enduro in formato ridotto : BMW Motorrad ha da poco presentato la Nuova F850 GS. Una moto tutta Nuova che non ha nulla in comune con la precedente versione se non l’idea del motore bicilindrico parallelo. Nuove le sospensioni che hanno dimensioni ed escursioni maggiori. Hanno una Nuova struttura in acciaio per una maggiore robustezza e precisione di guida. Nuova anche la forcella telescopica a steli rovesciati in alluminio “Showa” da 43 mm ...

Debutta la Nuova Bmw Serie 3 - a marzo arriva in Italia : Tra le opzioni figura anche la sospensione Adaptive M e i freni M Sport con pinze anteriori a quattro pistoncini verniciate di blu. Molti i sistemi di assistenza che avviano la Serie 3 verso il mondo ...

Al volante della Nuova Bmw Serie 3 : ecco come va : Gli allestimenti previsti sono il Business Advantage, lo Sport, il Luxury e l'M Sport. In seguito arriveranno le turbodiesel 318d di 2 litri da 150 cv e 330d a 6 cilindri con 265 cv, nonché l'ideale ...

Nuova tassa per le auto inquinanti : per una Panda si pagherà più che per una Bmw da 50mila euro : In manovra è stato approvato un emendamento che introduce un contributo per l'acquisto di autovetture basato sul meccanismo...

Los Angeles - c'è tanta Bmw : brilla la Nuova X7 : Bmw non è certo risparmiata al Salone di Los Angeles, mostrando vetture mai esposte al pubblico, a partire dalla X7, nuova regina della gamma a ruote alte di Monaco. Lungo cinque metri e 15 cm, il Suv ...

Porte aperte per la Nuova Bmw X5" : Sul mercato italiano la nuova Bmw X5, anche negli allestimenti xLine ed M Sport, sarà disponibile al lancio con il propulsore a sei cilindri in linea declinato nella versione a benzina xDrive40i da ...

La BMW R 1250 GS - tutta Nuova - lancia la sfida : La BMW ha da poco presentato la nuova R 1250 GS. Un’evoluzione tecnica di non poco conto, però si. E’ una moto tutta nuova a partire dal cuore. Il motore ovviamente boxer è ora arrivato a ben 136 CV. Maggiore potenza, più coppia e minori emissioni. A quattro valvole per cilindro, acquisisce la fasatura variabile Shift Cam, soluzione vanto della Casa Bavarese che ne riporta la dicitura anche sulle due teste. Cambia il sistema di ...

Nuova Bmw X5 - nel deserto del Sahara come a Monza : In collaborazione con la Redazione di Adnkronos. Un tracciato di 5793 metri che si staglia tra le sabbie e le rocce del Sahara: lo storico Circuito di Monza prende forma nel cuore del deserto. Ogni curva, ogni rettilineo, ogni chicane è stata ricostruita fedelmente in scala 1:1, sia nei raggi di curvatura che nelle distanze, grazie al lavoro di oltre 40 persone tra ingegneri, geometri, tecnici e piloti. Un’opera monumentale che riflette lo ...

