Novara | coppia invita 82 senzatetto al loro pranzo di nozze

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 - settima giornata. Si riforma la coppia di testa Novara-Busto Arsizio ma Conegliano non molla e mercoledì è big match : Si riforma la coppia di testa Novara-Busto Arsizio dopo la notte da capolista solitaria dell’Igor Gorgonzola che ieri aveva espugnato con autorità il campo de Il Bisonte Firenze. Nella domenica della Serie A1 di Volley femminile l’Unet E-Work Busto Arsizio deve sudare sul campo del Club Italia ma alla fine riesce ad avere la meglio in una sfida che si era complicata dopo il secondo set vinto dalla formazione di casa per la squadra di ...