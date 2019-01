Noi | giovani in ricerca Gli italiani alla Gmg

Le famiglie milanesi : “Date a Noi l’affido dei giovani migranti” : Il «cuore grande di Milano» è tutto qui, tra le quattro mura della sala di via San Bernardino, due passi dal Duomo, dove all’Italia dei respingimenti, in una fredda sera di gennaio, si sostituisce la città dell’accoglienza. Tra queste sedie di plastica in cui sono seduti un centinaio di milanesi, in questi occhi che si guardano e si chiedono se non...

2019/ Cosa offriamo Noi adulti ai giovani "senza passato"? : Esiste un'intera generazione che non ha visto il 900 e che non si ricorda nulla di Giovanni Paolo II. Che cos'hanno gli adulti da offrire a questi giovani?

'La Terra è piatta' : quanto fa male la falsa scienza a Noi giovani : Come adepti di una setta religiosa, i ferventi Terrapiattisti organizzano convegni durante i quali espongono le loro teorie a uomini di scienza, impiegati, casalinghe, studenti, pensionati e chi più ...

Napoli - l'accusa dei giovani dem : 'Pd partito autoreferenziale - Noi usati solo per i selfie' : 'Ora sto tornando da un'assemblea a Roma, dell'area Zingaretti, ndr, ma l'importante è lavorare per cercare di riportare la politica in un partito ormai autoreferenziale'. Beh, ora c'è il congresso. '...

Fiorella ManNoia nella giuria di Sanremo Giovani - : Ci sarà anche Fiorella Mannoia nella giuria di Sanremo Giovani, guidata da Luca Barbarossa. Ospiti della manifestazione, giovedì 20 e venerdì 21 dicembre su Rai1,, fortemente voluta dal direttore ...

Sanremo Giovani 2018 - Giuria Televisiva con ManNoia - Luca e Paolo e Annalisa : Fiorella Mannoia, Annalisa, Luca e Paolo, guidati dal Presidente Luca Barbarossa: sono questi i membri della Giuria Televisiva di Sanremo Giovani 2018, che contribuiranno a decidere i 2 cantanti che si uniranno ai 22 Big di Sanremo 2019.prosegui la letturaSanremo Giovani 2018, Giuria Televisiva con Mannoia, Luca e Paolo e Annalisa pubblicato su TVBlog.it 19 dicembre 2018 12:52.

Fiorella ManNoia e Annalisa nel Sanremo Giovani di Baudo e Rovazzi : la giuria televisiva e gli ospiti del 20 e del 21 dicembre : Fiorella Mannoia e Annalisa a Sanremo Giovani, nelle serate del 20 e del 21 dicembre. Ad annunciare la presenza delle due artiste italiane nel programma è stata la direzione di Rai1 nel corso della conferenza stampa di presentazione di Sanremo Giovani che si è tenuta a Sanremo oggi, mercoledì 19 dicembre. Il meccanismo delle due serate conclusive di Sanremo Giovani vedrà 12 artisti esibirsi nella prima sera e 12 nella seconda sera. Da ogni ...

I giovani imprenditori in campo per l'Ue : «Noi europei nel dna - il 26 maggio voto cruciale» : Serve «un ritorno alla politica che ha lasciato uno spazio vuoto che è stato occupato dalla burocrazia» e c'è bisogno «di un'Europa che abbia una politica industriale per creare lavoro». « Bisogna ...

Bovolon : «Noi giovani la forza di questo Como» : La forza di questo Como sono anche loro. Gli under, i fuoriquota, come qualcuno li chiama. I giovani. Quelli che dovrebbero essere in campo per 'obbligo' e che invece mister Banchini si può permettere ...