Nike lancia le Adapt BB | le nuove scarpe da basket autoallaccianti

Nike lancia la PhantomVNM Game Over : ai piedi di Mandzukic - Higuain e Icardi : Da oggi sono disponibili le nuove PhantomVNM Game Over, le scarpe che abbinano potenza e precisione scelte da Higuain, Mandzukic e Icardi L'articolo Nike lancia la PhantomVNM Game Over: ai piedi di Mandzukic, Higuain e Icardi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.