NBA | risultati della notte | Irving trascinante contro Toronto | rimonta Warriors con super

NBA 2019 - i risultati della notte (17 Gennaio) : Belinelli trascina San Antonio - male Gallinari e i Clippers. Boston batte Toronto - ok Golden State : Otto partite nella notte NBA. Continua come un rullo compressore l’attacco dei Golden State Warriors, che ottengono la quinta vittoria consecutiva, superando 147-140 i New Orleans Pelicans. Un’altra partita dopo quella con Chicago dove i campioni in carica superano i centoquaranta punti, segnandone più di 30 in ogni quarto. Steph Curry è il miglior marcatore con 41 punti, ma fondamentali sono anche le doppie doppie di Kevin Durant ...

Risultati NBA – I Lakers riassaporano il gusto del successo - Golden State inarrestabili : che show di Indiana : I giallo-viola tornano al successo dopo due sconfitte consecutive, i Bulls si arrendono 107-100. Tutto facile per Golden State sul parquet di Denver Dopo due sconfitte consecutive, i Lakers tornano alla vittoria superando allo Staples Center i Chicago Bulls. Partita complicata per i giallo-viola, che solo nel terzo quarto riescono ad incrementare il vantaggio sui propri avversari, costretti ad arrendersi con il punteggio di 107-100. ...

NBA 2019 - i risultati della notte (16 novembre) : i Golden State Warriors demoliscono Denver a domicilio - successi per 76ers e Bucks : Nottata NBA particolare quella che abbiamo appena vissuto. Da una parte si sono giocati diversi match senza storia, nei quali gli attacchi l’hanno fatta da padrone, dall’altra abbiamo assistito allo show dei Golden State Warriors che hanno schiantato i Denver Nuggets sul proprio parquet. I campioni in carica (vincitori di tre titoli nelle ultime quattro edizioni) hanno messo in scena il classico Statement game. Hanno voluto, cioè, ...

NBA - i risultati della notte : Sixers - lezione ai Timberwolves. Disastro Thunder contro gli Hawks : Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves 149-107 Jimmy Butler ci teneva molto alla sfida contro Minnesota e assieme a lui inevitabilmente anche tutti i Sixers; pronti sin dalla palla a due e ...

NBA - risultati : Harden travolge Memphis - segna altri 57 punti e supera Kobe. Boston - terzo k.o. di fila con i Nets : James Harden, 57 punti contro i Grizzlies. Getty Ciclone James Harden, firma il massimo in carriera di 57 punti e schianta i Grizzlies. I Celtics cadono ancora nonostante i 34 punti di Jayson Tatum, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 gennaio). James Harden ne fa 57 - Anthony Davis non è da meno con 46. KO Clippers e Spurs di Gallinari e Belinelli : Nell’appena trascorsa notte NBA si sono giocate sei partite. Il pubblico delle arene d’America ha potuto assistere a svariate prestazioni realizzative da primato, con due giocatori arrivati ben oltre i 40 punti e uno ben oltre i 50. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’è successo. 57 punti: tanti ne realizza James Harden nel successo degli Houston Rockets per 112-94 sui Memphis Grizzlies. La barba più famosa della lega non ...

NBA - i risultati della notte : i Celtics perdono ancora - Spurs battuti dall'ex Tony Parker : Brooklyn Nets-Boston Celtics 109-102 Brooklyn-Boston è sempre stato un incrocio particolare, soprattutto negli ultimi anni, in cui le disgrazie di una parte sono coincise con le fortune dell'altra. ...

NBA - risultati : disastro Lakers coi Cavs Harden non basta - Rockets k.o. : Crisi Lakers: anche i derelitti Cavs passano allo Staples Center e adesso sono sette sconfitte nelle ultime nove partite. Kyle Kuzma l'unico a salvarsi con 29 punti 9 rimbalzi, per gli ospiti bene ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 gennaio) : Toronto sbanca Washington dopo due supplementari. Curry (48 punti) trascina Golden State al successo contro Dallas : Sette partite in programma in questa lunga notte NBA. Successi per le formazioni di testa sia ad Est, con le vittorie di Toronto e Milwaukee ai danni di Washington ed Atlanta, sia ad Ovest, dove Denver e Golden State superano Portland e Dallas. Philapelphia batte New York e si conferma in zona playoff, mentre cadono a sorpresa Houston e Los Angeles Lakers contro Orlando e Cleveland. I Golden State Warriors soffrono in casa dei Dallas Mavericks, ...

NBA - i risultati della notte : Leonard fa 41 - Beal 43 e tripla doppia : Toronto batte Washington dopo 2 overtime : Washington Wizards-Toronto Raptors 140-138 2OT La gara più interessante della prima serata italiana va in scena a Washington, dove i Raptors partono forte e sembrano poter chiudere i conti dopo un ...

Risultati NBA - Belinelli e Gallinari in forma smagliante ma Spurs e Clippers cadono di misura : Risultati NBA, buone le prestazioni degli azzurri nella notte di gare che ha visto cadere sia gli Spurs che i Clippers Risultati NBA, ben otto le gare disputate nella notte americana, tra le quali non sono mancate di certo le sorprese. Partiamo da una big della Est division che è caduta malamente sul parquet di Orlando. Si tratta dei Celtics che ancora non riescono ad ingranare le marce alte. Irving e soci hanno perso 105-103 in un finale ...