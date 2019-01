NBA | James Harden | così esageri! 58 punti | ma Rockets ko all' OT contro i Nets

NBA – Infortunio LeBron James : aumentano i tempi di recupero - il ‘Re’ fuori altre due partite : aumentano ancora i tempi di recupero di LeBron James: il leader dei Lakers, fuori da 11 partite, salterà probabilmente le sfide contro OKC e Houston Nonostante il successo della notte contro i Chicago Bulls, i Los Angeles Lakers devono fare i conti, ancora una volta, con l’assenza di LeBron James. Il numero 23 dei giallo-viola ha saltato ben 11 partite, per quello che si può definire il peggior Infortunio della sua carriera. Per guarire ...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 gennaio). James Harden ne fa 57 - Anthony Davis non è da meno con 46. KO Clippers e Spurs di Gallinari e Belinelli : Nell’appena trascorsa notte NBA si sono giocate sei partite. Il pubblico delle arene d’America ha potuto assistere a svariate prestazioni realizzative da primato, con due giocatori arrivati ben oltre i 40 punti e uno ben oltre i 50. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’è successo. 57 punti: tanti ne realizza James Harden nel successo degli Houston Rockets per 112-94 sui Memphis Grizzlies. La barba più famosa della lega non ...

NBA – Infortunio LeBron James : si allungano i tempi di recupero per la stella dei Lakers : Lo staff medico dei Los Angeles Lakers allunga i tempi di recupero di LeBron James: infortunatosi il 25 dicembre, il leader dei giallo-viola ritornerà in campo il 16 gennaio “Il percorso di guarigione dell’Infortunio di LeBron James all’inguine sta procedendo al meglio”, a queste parole dello staff medico dei Los Angeles Lakers aggiungiamo un ‘ma’. Ma LeBron James dovrà stare fuori più del dovuto. Infortunatosi il 25 dicembre, ...

NBA – Antetokounmpo decapita James Harden : il passaggio è una fucilata dritta… sulla faccia del ‘Barba’! [VIDEO] : Giannis Antetokounmpo colpisce James Harden con un passaggio dalla violenza inaudita: il tentativo di assist si trasforma in una fucilata e fa il giro dei social Giannis Antetokounmpo e James Harden sono due dei principali candidati per la corsa al titolo di MVP della regular season, viste le grandi prestazioni che offrono ogni notte rispettivamente per Bucks e Rockets. Ieri notte si sono affrontati in un vero e proprio big match che ha ...

Risultati NBA – Antetokounmpo e Harden regalano spettacolo - bene i Lakers ancora orfani di LeBron James : Nottata di spettacolo sui parquet americani, grazie ad Antetokounmpo e Harden: tutti i Risultati delle partite NBA L’NBA non si smentisce mai e regala spettacolo anche in una normale giornata di regoular season. Tante le partite andate in scena nella notte italiana, al termine delle festività natalizie. Bella vittoria dei San Antonio Spurs sui Detroit Pistons per 107-119. Nonostante i 34 punti di Griffin e la doppia doppia di 19 punti e 14 ...

NBA – Wade come LeBron James e Michael Jordan : ‘Flash’ firma un record speciale che tiene conto di 6 statistiche : Dwyane Wade ottiene un posto in un ‘club’ davvero speciale: ‘Flash’, insieme a LeBron James e Michael Jordan, può vantare 20.000 punti, 5.000 rimbalzi, 4.000 assist, 1.500 recuperi, 800 stoppate e 500 triple I Miami Heat sono stati sconfitti dagli Atlanta Hawks nell’ultima gara di regular season, ma Dwyane Wade ha un motivo per sorridere. La leggendaria guardia della franchigia della florida ha messo a segno ...

Brutto - cattivo e immarcabile. Tutto su James Harden - il nuovo re dell'NBA : “Il barba” è uno tosto. Magari, dietro quell’aria truce che s’è costruito, se la ride alla grande delle leggi di gravità, dei luoghi comuni, dei muscoli che gli si parano minacciosi davanti di continuo, dei secondi che scandiscono le ultime azioni di partita, del ruolo di primattore, immarcabile, della condanna di bersaglio di tutti i difensori. “Il barba”, ...

