NBA | Belinelli | il migliore nel successo contro Dallas Gallinari cade in casa contro Utah

NBA : Harden ne mette 57 contro Memphis - Gallinari e Belinelli vanno ko : James Harden non si ferma più. Il 'Barba' ne mette 57 nel successo per 112-94 di Houston contro i Grizzlies e raggiunge la diciassettesima partita consecutiva con oltre 30 punti, superando Kobe Bryant.

Basket - NBA : Gallinari e Belinelli brillano ma Clippers e Spurs perdono : NEW YORK - Non sono bastate a Clippers e Spurs due ottime prestazioni di Gallinari e Belinelli per conquistare la vittoria nell'ultimo turno Nba giocato nella notte italiana. Malgrado 23 punti messi a ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 gennaio). Due ottime prestazioni di Gallinari e Belinelli non bastano ai Clippers ed agli Spurs. Cadono i Celtics : Un’altra notte di basket NBA va in archivio con otto partite giocate: nessun overtime, ma tanta lotta negli incontri sui quali si sono sviluppate le ore della sera americana. Andiamo a vedere cosa è successo nelle principali arene degli Stati Uniti. Nel match del primo pomeriggio di Los Angeles, i Clippers Cadono allo Staples Center contro i Detroit Pistons per 104-109. Pur con i suoi 23 punti, Danilo Gallinari si vede vanificare lo sforzo ...

NBA - OKC-San Antonio 122-112 : il miglior Belinelli della stagione non basta - i Thunder si prendono la rivincita : Questa volta non ci sono stati i fuochi d'artificio, i massimi in carriera e il doppio supplementare della sfida precedente. Se non ci fosse stata la partita assurda di due giorni fa, la gara tra ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 Gennaio) : Belinelli protagonista nello show di San Antonio-OKC - Gallinari sconfitto a Denver : Sono quattro le partite della notte NBA. Sfida incredibile all’AT&T di San Antonio dove gli Spurs hanno sconfitto con il roboante punteggio di 154-147 gli Oklahoma City Thunder dopo due tempi supplementari. Padroni di casa trascinati da un LaMarcus Aldridge da 56 punti, suo nuovo career high, mentre dall’altra parte non è bastata la pazzesca tripla doppia di Russell Westbrook, che ha messo a referto 24 punti, 24 assist e 13 ...

NBA risultati : Antetokounmpo batte Harden - Belinelli e gli Spurs sconfitti : Uno fa 42 punti, l'altro produce la seconda partita in carriera con almeno 20 punti e 20 rimbalzi e vince, trascinando i suoi Bucks all'11° successo nelle ultime 13 partite. Il duello tra aspiranti ...

