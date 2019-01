Napoli | l' agente di CR7 propone Trincao agli azzurri

Calciomercato Napoli - l’agente di Hysaj : “Cessione a gennaio o rinnovo” : Calciomercato Napoli – In casa azzurra senza alcun dubbio nelle ultime settimane la posizione più in dubbio è stata quella Elseid Hysaj. Il terzino albanese, per bocca del suo procuratore, ha infatti espresso il suo malessere per lo scarco minutaggio concesso in campo dal tecnico Carlo Ancelotti. Perplessità sul suo futuro che permangono anche questa […] L'articolo Calciomercato Napoli, l’agente di Hysaj: “Cessione a ...

Napoli - concluso incontro tra Giuntoli e l'agente di Allan : gli aggiornamenti : Nessuna offerta ufficiale da parte del PSG , almeno non al momento: è quanto è emerso, secondo Sky Sport , dall'incontro a Castelvolturno tra il ds del Napoli Giuntoli e l'agente di Allan Juan Manuel Gemelli . Circa quaranta minuti di vertice per parlare dell'interesse del club parigino e del ...

Calciomercato Napoli - si valuta la situazione Allan : previsto un incontro tra l’agente e Giuntoli : Il direttore sportivo azzurro e Carlo Ancelotti incontreranno nella giornata di oggi l’agente di Allan per discutere del futuro del calciatore Il futuro di Allan è uno dei temi caldi in casa Napoli, dal momento che sul centrocampista brasiliano è piombato con veemenza il Paris Saint-Germain. Proprio per questo motivo, nella giornata di oggi è previsto un incontro a Castelvolturno tra l’agente del calciatore, il ds Giuntoli e ...

Napoli - patto con l'agente di Almendra : l'Inter... : Il Napoli continua a lavorare per arrivare ad Agustin Almendra , centrocampista del Boca Juniors . Secondo Il Corriere dello Sport , il club partenopeo ha stretto un patto con l'agente del calciatore, per evitare eventuali aste. L' Inter , interessata ad Almendra, al momento non lo considera un obiettivo prioritario.

Calciomercato Napoli - agente Tagliafico : «Mai saputo di interesse azzurro» : Jara prosegue: "Ancelotti è stata una scommessa importantissima, è uno dei migliori tecnici al mondo, e sono convinto che il suo valore lo vedremo a lungo termine. Non ho mai saputo di un interesse ...

Napoli su Pavard - l'agente : 'Per ora nessun contatto - ma in estate...' : Benjamin Pavard al Napoli . Il suo agente, Joseph Mohan , parla del futuro del terzino dello Stoccarda , campione del mondo con la Francia, a CalcioNapoli24 : 'Al momento non abbiamo ancora parlato con nessuno da Napoli. Partenza a giugno? In realtà potrebbe anche restare allo Stoccarda anche se ci auguriamo che ...

Napoli - l'agente di Hysaj : "Se è diventato quarta scelta - lo cedano" : La sessione invernale di calciomercato si apre con una potenziale grana per il Napoli , almeno sentendo l'agente di Elseid Hysaj : "I fatti dicono che nelle ultime quattro gare ne ha giocata solo una, ...

Napoli - l'agente di Hysaj apre alla cessione : "Hysaj poteva andare con Sarri al Chelsea, Ancelotti però ha bloccato tutto e anche pubblicamente ha detto che avrebbe puntato su di lui. I fatti però dicono che nelle ultime 4 gare, Hysaj ne ha giocata solo una e quindi probabilmente non è più così importante per il tecnico. Forse Ancelotti non lo reputa più un titolare e se così fosse, se c'è da togliere il disturbo, lo faremo". Sono le importanti dichiarazioni a Radio

Calciomercato Napoli - l'agente di Hysaj chiede la cessione : cessione Hysaj – "Hysaj poteva andare con Sarri al Chelsea, Ancelotti però ha bloccato tutto e anche pubblicamente ha detto che avrebbe puntato su di lui. I fatti però dicono che nelle ultime 4 gare, Hysaj ne ha giocata solo una e quindi probabilmente non è più così importante per il tecnico. Forse Ancelotti non

Calciomercato : Veretout interessa al Napoli - intanto l’agente di Hysaj minaccia l’addio : Veretout ed Hysaj sono due calciatori della scuderia di Mario Giuffredi, agente che ha parlato di Calciomercato nelle ultime ore Mario Giuffredi, procuratore di Veretout ed Hysaj, ha parlato nelle ultime ore di Calciomercato in merito ai suoi illustri assistiti. L’agente, interpellato da Radio Marte, è partito con l’analizzare l’interesse del Napoli per Veretout, centrocampista della Fiorentina: “Veretout non è un ...

Hamsik in Cina o Giappone? L’agente del capitano del Napoli risponde alle voci di mercato : Marek Hamsik alle prese con gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare a tuffarsi nella seconda parte di stagione che sarà ancora al Napoli Martin Petras, agente di Marek Hamsik, è stato interpellato in merito al futuro del proprio assistito. Sono tante le voci di mercato attorno a Marek, alcune delle quali lo vorrebbero all’estero in tempi brevi. Così però forse non sarà, almeno secondo quanto rivelato dall’agente ai ...

Napoli - l'agente di Hamsik : "Se rinnoverà chiuderà la carriera in azzurro" : Intervistato sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, Martin Petras, agente di Marek Hamsik, ha parlato dell'infortunio e del futuro del centrocampista e capitano del Napoli, nuovamente al centro delle voci di calciomercato che lo accostano questa volta a club giapponesi. LEGGI ANCHE: Calciomercato Napoli, si vuole chiudere per Barella: le ultime Napoli, l'agente di Hamsik:

Napoli - l’agente di Todibo non si nasconde : “il club azzurro ha già confermato l’interesse per il giocatore” : Il procuratore di Todibo ha parlato anche di Malcuit, sottolineando come speri di essere il terzino più impiegato in stagione “Ndombélé affare complesso per il Napoli? Assolutamente. Ha un grande futuro, però purtroppo non credo che possa essere realistico pensarlo al Napoli. Poi nel calcio non si sa mai. Napoli su Todibo? No su questa vicenda preferisco non rispondere. Che il club ha espresso un interesse si può dire. Credo che il ...

Napoli - l’agente di Hamsik : “Chi lo critica non capisce niente di calcio” : Intervenuto sulle frequenze di Radio CRC Targato Italia, Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato del suo assistito: “Marek sta bene non ho parlato con lui direttamente dopo la partita. Ho letto i giornali, c’è un po’ di amarezza nell’aver letto che è stato il peggiore contro il Liverpool. La sua per me è stata una buona prestazione e non si tiene conto di quella che è stata la pressione del Liverpool. Non mi sembra ...