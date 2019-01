Napoli | incidente mortale per un ragazzo di 20 anni | fatale l' impatto con un mezzo pesante

Blastingnews

: Pozzuoli - Traffico Rallentato Tangenziale Napoli Traffico Rallentato tra Astroni e Via Campana per incidente - TrafficoA : Pozzuoli - Traffico Rallentato Tangenziale Napoli Traffico Rallentato tra Astroni e Via Campana per incidente - bc_emergenza : RT @CCISS_Ministero: A56 Tangenziale Di Napoli traffico rallentato causa incidente tra Barriera Napoli Ovest (Km 5,5) e A56 Svincolo Pozzu… - CCISS_Ministero : A56 Tangenziale Di Napoli traffico rallentato causa incidente tra Barriera Napoli Ovest (Km 5,5) e A56 Svincolo Po… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Un'altra gravissima vicenda, l'ennesima in cui a perdere la vita è un giovanepoco più che maggiorenne. Il drammatico episodio si è consumato nella provincia di, precisamente nel piccolo comune di Marano di, dove unappena ventenne, Michele Coppeto, ha perso la vita dopo unstradale che purtroppo per lui si è rivelato. Secondo quanto si apprende dal noto sito Today.it, infatti, il tremendocon unsi è verificato in via Cupa dei Cani, mentre Michele era a bordo della sua motocicletta. Per il ventenne è stato decisivo l', tant'è che è deceduto praticamente sul colpo, nonostante indossasse il casco di protezione.Tragedia ain scooter, perde la vita un ventenne Stando a quanto si apprende dal sito in questione, il conducente del camion coinvolto nell'si è immediatamente fermato per ...