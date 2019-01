Napoli | a centrocampo si cambia | uscirà Rog | ma occhio ad Almendra

Napoli tra mercato e rebus centrocampo : ANSA, - Napoli, 7 GEN - Gli affari Kouamé e Lozano da chiudere per la prossima stagione, il prestito di Rog che si fa sempre più probabile, ma anche l'avvicinamento al ritorno in campo con la Coppa ...

Calciomercato Napoli - Tonali è l’idea per il centrocampo : le ultime : Calciomercato Napoli – Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Napoli, Inter e Juventus? Si sta quindi entrando nel vivo del mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. leggi anche —> le parole di De Laurentiis su Meret Joachim Andersen: Inter, Juventus […] L'articolo Calciomercato Napoli, Tonali è l’idea per il centrocampo: le ...

Inter-Napoli LIVE : traversa da centrocampo di Icardi! [VIDEO] : Inter-Napoli LIVE – Il match di San Siro tra Inter e Napoli chiude il Boxing Day di Serie A. I nerazzurri cercano il successo per scacciare la mini crisi, gli ospiti per rosicchiare punti alla Juventus. Spalletti sceglie D’Ambrosio al posto di Vrsaljko e Borja nel terzetto di centrocampo. Solito tridente offensivo composto da Icardi, Perisic e Politano. Novità in difesa per Ancelotti: Callejon agisce da terzino destro, con ...

Inter-Napoli - sorprendente calcio d’inizio di Icardi : l’argentino centra la traversa direttamente da centrocampo [VIDEO] : L’attaccante argentino tira di prima intenzione direttamente da calcio d’inizio, cogliendo la traversa Un calcio d’inizio come se ne vedono pochi, una pazzia di Mauro Icardi che nessuno si sarebbe mai aspettato. L’attaccante argentino infatti calcia direttamente in porta da calcio d’inizio, cogliendo una clamorosa traversa da centrocampo. Alex Meret controlla la traiettoria, facendosi aiutare però dalla sua ...

Fiorentina-Napoli - affari a centrocampo? Si valuta un prestito per gennaio : La Fiorentina sta valutando il prestito di Marko Rog dal Napoli . Come riportato da Il Corriere dello Sport , Napoli e ingaggio da 1,7 milioni permettendo, ovviamente: Ancelotti ha sempre detto di stimare il centrocampista e pensare di cedere a gennaio un elemento affidabile pare piuttosto complesso. ...

Serie A - l’analisi sulla giornata (in attesa del Napoli) : tensione in casa Genoa e situazione spinosa al Torino - ecco il nuovo fenomeno del centrocampo : Nell’ultimo weekend è andata in scena la 14^ giornata del campionato di Serie A, il turno si chiude con il botto e con la partita tra Atalanta e Napoli, partita che si preannuncia avvincente tra due squadre che non hanno bisogno di presentazioni e che giocano un grande calcio, merito dei due allenatori, Ancelotti e Gasperini. I nerazzurri hanno fallito la prova di maturità nella partita in trasferta contro l’Empoli, sconfitta ...

PAGELLE / Napoli Stella Rossa - 3-1 - : i voti - Hamsik padrone del centrocampo - Champions League - - IlSussidiario.net : Le PAGELLE di Napoli Stella Rossa: i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti scesi in campo al San Paolo nella gara di Champions League.

Napoli - in Europa torna il centrocampo titolare. Younes recupera con il Frosinone? : Marek Hamsik, 31 anni. LaPresse Il deludente pari col Chievo e il -8 dalla Juve hanno destato delusione ma non tolto entusiasmo all'ambiente napoletano concentrato ora sul Grande Sogno Champions. ...