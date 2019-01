MOTOROLA RAZR TORNA | LO SMARTPHONE PIEGHEVOLE Anticipata la Samsung?

MOTOROLA - operazione nostalgia : torna Razr - in versione pieghevole : DOPO le miniconsole come Nes di Nintendo e i modelli resuscitati da Nokia, dal Nokia 3310 al 'banana phone' 8110 , l' operazione nostalgia nel mondo della tecnologia promette di continuare. Anche i cinesi di Lenovo, che controllano Motorola , starebbero pensando di rilanciare un mitico modello di cellulare feature phone del recente passato. ...

MOTOROLA - operazione nostalgia : torna Razr - in versione pieghevole : Lenovo starebbe per lanciare una nuova edizione dello storico telefono a conchiglia a dieci anni dagli ultimi pezzi venduti. E anche il display dovrebbe essere pieghevole

MOTOROLA - il leggendario Razr sta per tornare (a un prezzo impossibile) : (Foto: Motorola) Il vecchio Moto Razr di Motorola è stato uno dei prodotti più iconici della storia della telefonia cellulare. Grazie al suo design a conchiglia estremamente sottile nei primi anni 2000 ha conquistato i cuori di 130 milioni di persone diventando un best seller assoluto del settore. Non sorprende dunque l’indiscrezione riportata in queste ore dal Wall Street Journal, secondo la quale Lenovo — attuale proprietaria del marchio ...