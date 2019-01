Morto John Bogle | leggenda di Wall Street | invento il fondo Vanguard

John Lennon - cartolina sentimentale all’ex Beatle Morto l’8 dicembre 1980 : Caro John, domani muori. Sono 38 anni che va così. L’8 dicembre è il giorno in cui muori. Mark Chapman ti spara cinque colpi di pistola. Uno non va a segno, gli altri quattro sì. Riesci a renderti conto che stai morendo, perché lo dici, poco prima di cadere a terra. Ti dichiarano morto verso le undici e mezza di sera, minuto più, minuto meno. Dicevi di non aver paura di morire, che era come “scendere da una macchina per salire su ...