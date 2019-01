Ministro Bonafede si difende per il video su Battisti | “Nessuno show | era tributo a

Alfonso Bonafede - il Ministro per matrimoni e funerali : Le questioni che rendono orribile il filmino pubblicato dal ministro Bonafede, dove Cesare Battisti è la vittima sacrificale usata in cambio di un paio di like su Facebook, è qualcosa di orrendo. Per diversi motivi che vale la pena osservare con attenzione. Sempre in attesa della prossima boutade che arriverà domani.Continua a leggere

Bonafede - il video su Battisti in carcere. Esposto dei penalisti contro il Ministro : La Camera penale:«Una pagina tra le più vergognose e grottesche della nostra storia repubblicana: cinica e sguaiata, di autopromozione che viola l’rdinamento penitenziario»

Battisti - il trofeo esibito : esposto della camera penale contro il Ministro Bonafede : "Non bisogna mai esibire un catturato". Lo sosteneva anche Salvini nel 2015. Ora la camera penale di Roma accusa il ministro...

Bufera sul Ministro Bonafede per il video su battisti : dopo gli insulti - la denuncia : dopo gli insulti, la denuncia: la Camera Penale di Roma è pronta a presentare un esposto sul video pubblicato sul profilo Facebook del ministro della giustizia Alfonso Bonafede, in cui si riprendono ...

Cesare Battisti - Alfonso Bonafede in tribunale? Il disastro del Ministro : chi non doveva esserci nel video : Esposto contro il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. È l'annuncio della Camera Penale di Roma, secondo cui il video celebrativo per la cattura di Cesare Battisti pubblicato dal ministro della Giustizia grillino su Facebook lo scorso 14 gennaio violerebbe i diritti del detenuto eccellente. Il

Video Facebook di Bonafede su Battisti in carcere - esposto dei penalisti contro il Ministro : La Camera Penale di Roma è pronta a presentare un esposto in relazione al Video pubblicato ieri dal profilo Facebook del ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, in cui si riprendono le varie fasi dell’arrivo di Cesare Battisti in Italia, comprese le procedure di fotosegnalamento effettuato negli uffici della Questura della Capitale e quelle rel...

Video Facebook di Bonafede su Battisti in carcere - esposto dei penalisti contro il Ministro : La Camera Penale di Roma è pronta a presentare un esposto in relazione al Video pubblicato ieri dal profilo Facebook del ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, in cui si riprendono le varie fasi dell’arrivo di Cesare Battisti in Italia, comprese le procedure di fotosegnalamento effettuato negli uffici della Questura della Capitale e quelle rel...

Perché il video pubblicato dal Ministro Bonafede su Battisti viola la legge - la dignità e i valori umani : Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone interviene su Fanpage.it: "È gravissimo che un ministro dica che Cesare Battisti debba 'marcire in galera', quando secondo il nostro ordinamento le pene devono avere lo scopo di far reintegrare il detenuto in società. Siamo al declino della società giuridica di un Paese".Continua a leggere

Il Garante dei detenuti attacca il Ministro Bonafede : "Marcire in carcere è contro la Costituzione" : Il comportamento del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede dopo l'arresto di Cesare Battisti non è passato inosservato, e a qualcuno non è piaciuto. Non parliamo solo delle critiche mosse dai politici, che rientrano nel dibattito e nel "normale" scontro tra le forze politiche. A stigmatizzare il comportamento del Guardasigilli è anche il Garante dei detenuti, Mauro Palma, critica il video "postato dal ministro della giustizia e pubblicato ...

Il Garante dei detenuti deplora il Ministro Bonafede : "Marcire in carcere è contro la Costituzione" : Il comportamento del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede dopo l'arresto di Cesare Battisti non è passato inosservato, e a qualcuno non è piaciuto. Non parliamo solo delle critiche mosse dai politici, che rientrano nel dibattito e nel "normale" scontro tra le forze politiche. A stigmatizzare il comportamento del Guardasigilli è anche il Garante dei detenuti, Mauro Palma, critica il video "postato dal ministro della giustizia e pubblicato ...

Spot di Bonafede su Battisti Critiche sul web : «Il Ministro come un secondino»|Video : In tre minuti viene riassunta la giornata dell’arrivo a Ciampino del terrorista: immagini autocelebrative del ministro ma anche il detenuto «spiato» durante formalità come fotosegnalamento o trasferimento in carcere. Il tutto con sottofondo musicale

Battisti - il Ministro Bonafede ci «regala» il filmino dell'arresto : Ci riserva nuove sorprese lo show di Stato attorno alla cattura di Cesare Battisti. In una sfrenata gara al rilancio con la macchina mediatica di Matteo Salvini, il Guardasigilli Alfonso Bonafede ...

Ministro Bonafede difende Matteo Salvini : “Le divise che indossa? Nessun problema” : Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede prova a spegnere le polemiche sulle divise delle forze dell'ordine indossate con disinvoltura dal Ministro degli Interni Matteo Salvini durante eventi pubblici e istituzionali: "Non mi pongo nemmeno il problema di come si veste Salvini: è una cosa che gli piace fare? La facesse, Nessun problema".Continua a leggere

“Riflettori accesi ora più che mai” : il Ministro Alfonso Bonafede dopo la morte di Sissy : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede ha chiamato il papà dell'agente penitenziaria venuta a mancare dopo un calvario durato due anni. "Non vi lasceremo soli, i riflettori resteranno accesi ora più che mai" ha detto a Salvatore Trovato Mazza. Si attende ora la nomina del medico legale che eseguirà l'autopsia sul corpo di Sissy.Continua a leggere