lastampa

: Minacce, ricatti e insulti: l’Australia del tennis è un reality da paura @LaStampa - augusto_amato : Minacce, ricatti e insulti: l’Australia del tennis è un reality da paura @LaStampa - Sosfigatto : RT @MassimoAdespota: @soniabetz1 Risposta ufficiale Unicef: 'Non sporgeremo querele a casaccio o, peggio ancora, per soddisfare pressioni,… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Storie di (quasi) malavita agli Australian Open. Due giorni fa Bernard Tomic, il vero bad boy delmondiale, aveva sparato ad alzo zero su Lleyton Hewitt, ex n.1 del mondo, capitano di Coppa Davis e monumento delaustraliano, chiedendone la cacciata: «Pensa solo a se stesso, ma non piace più a nessuno - aveva attaccato Bernie, da anni ...