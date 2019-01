Milan | Pipita che scotta | Higuain più vicino al Chelsea

Higuain-Milan - giallo sulla foto : febbre per il Pipita? : Sì, perché alle 18:30 il Milan affronterà la Juventus nella finale di Supercoppa, ed un'eventuale vittoria sarebbe fondamentale soprattutto per il morale dell'intero mondo del Diavolo. In particolar ...

Milan - FOTO DI GRUPPO SENZA HIGUAIN : ADDIO AL PIPITA?/ "Ha la febbre" : a rischio la gara di Supercoppa : Social MILAN posta FOTO di GRUPPO SENZA HIGUAIN: autogol prima della Supercoppa Italiana contro Juventus. 'Pipita ha la febbre', a rischio la finale

Milan-Higuain : il Pipita non c’è nella foto di squadra. La spiegazione : MILAN HIGUAIN, è giallo su foto e assenza del Pipita- Quello che sta accadendo in queste ore all’interno dell’ambiente Milan lo sanno solamente i diretti interessati. È il giorno dell’attesa finale di Supercoppa tra Juventus e rossoneri ma continua a tenere banco il caso Higuain. Quale futuro per il Pipita? Restare o andarsene? Continuare a […] L'articolo Milan-Higuain: il Pipita non c’è nella foto di squadra. La spiegazione proviene ...

Supercoppa Italiana - Milan in ansia per Higuain : il Pipita rischia di saltare il match con la Juventus : Secondo quanto filtra dall’ambiente rossonero, l’attaccante argentino ha l’influenza e rischia di non recuperare per il match di questa sera Gonzalo Higuain rischia di non essere in campo nella finale di Supercoppa Italiana, in programma questa sera a Jeddah (ore 18.30 in Italia). L’attaccante argentino infatti ha una leggera influenza, quanto basta per ritenerlo in dubbio in vista del big match con la Juventus, che ...

Tifosi Milan sgomenti : Vendiamo sia Pipita che Calhanoglu? - : La formula prendi uno , giovane, e mandi via due , forti, non convince i Tifosi del Milan. Per arrivare a Piatek la strategia di Leonardo sembra obbligata: non solo lasciare andar via Higuain , e ...

Juve-Milan - partita dai due volti : dalle polemiche di Gedda al caso Higuain - l’ultima del Pipita in maglia rossonera - le formazioni della Supercoppa : Attesa finita, Juventus e Milan si preparano a scendere in campo per la Supercoppa, le due squadre stanno attraversando un momento completamente opposto tra risultati, prestazioni e fiducia con i bianconeri lanciatissimi ed i rossoneri in grande difficoltà ma la squadra di Massimiliano Allegri non deve correre il rischio di sottovalutare l’avversario, si tratta di una partita secca ed il Milan è comunque una squadra con qualità e ...

Supercoppa Italiana - Higuain scontento? In casa Milan sorridono tutti : il Pipita 'falcia' Gattuso durante il torello [VIDEO] : In vista della sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus, in casa Milan c'è un clima sereno e disteso: Higuain scherza con Gattuso e lo 'falcia' durante il torello, fra le risate di tutti Negli ...

Supercoppa Italiana – Higuain scontento? In casa Milan sorridono tutti : il Pipita ‘falcia’ Gattuso durante il torello [VIDEO] : In vista della sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus, in casa Milan c’è un clima sereno e disteso: Higuain scherza con Gattuso e lo ‘falcia’ durante il torello, fra le risate di tutti Negli ultimi giorni Gonzalo Higuain è finito al centro di diversi rumor di mercato che lo vedrebbero come partente, in direzione Londra, per indossare la maglia del Chelsea di Maurizio Sarri. Si è parlato di un Higuain alquanto ...

Il Pipita d'Arabia con la testa al Chelsea tormentone del Milan : Il volo che ha portato il Milan da Genova a Gedda è stato tranquillo anche se i rossoneri hanno incontrato una turbolenza chiamata Gonzalo che sta facendo traballare squadra e società. La situazione è ...

Milan-Torino - Higuain giocherà? Le ultime sulle condizioni del Pipita : Prosegue la preparazione dei rossoneri in vista di Milan-Torino, che si disputerà domenica sera allo stadio di San Siro. Tanti i giocatori non a disposizione di Rino Gattuso, soprattutto in difesa, dove saranno out per infortunio Musacchio, Romagnoli e Caldara. Il tecnico milanista sta valutando anche le condizioni di Gonzalo Higuain, che da qualche settimana a questa parte sta avendo qualche problemino alla schiena. Ad ogni modo, secondo ...

Higuain Chelsea - il Pipita vuole i Blues. E il Milan studia due ipotesi : Higuain Chelsea – Secondo quanto riportato da SportMediaset.it non ci sarebbero più dubbi: Gonzalo Higuain vuole immediatamente convolare a nozze con il Chelsea. Il Pipita infatti non vedrebbe l’ora di chiudere la sua esperienza deludente in rossonero per tornare ad abbracciare il suo mentore, Maurizio Sarri. La decisione sarebbe stata presa: l’attaccante argentino avrebbe scelto […] L'articolo Higuain Chelsea, il Pipita ...

Milan - dall’arrivo di Paquetà alle deludenti prestazioni di Higuan : che staffilata di Leonardo al Pipita : Il responsabile dell’area tecnica del Milan ha presentato Paquetà e si è soffermato anche sulla situazione relativa a Gonzalo Higuain “Tentazione Supercoppa per Paquetà? E’ a disposizione totalmente, è arrivato a dicembre, ha fatto dieci giorni con la squadra. Ora è arrivato insieme a tutti gli altri, ci sarà prima la Coppa Italia da giocare. Lo abbiamo preparato per questo, è arrivato a dicembre per questo motivo. Questo ...

Il Milan ritrova il Pipita - Spal ko : Il ruggito del Pipita. Grazie ad una rete di Gonzalo Higuain, il Milan batte in rimonta la Spal per 2-1 e interrompe un doppio digiuno che durava da quattro partite: quello del gol e soprattutto delle ...

Milan-Torino - Higuain giocherà? Le ultime sulle condizioni del Pipita : Prosegue la preparazione dei rossoneri in vista di Milan-Torino, che si disputerà domenica sera allo stadio di San Siro. Tanti i giocatori non a disposizione di Rino Gattuso, soprattutto in difesa, dove saranno out per infortunio Musacchio, Romagnoli e Caldara. Il tecnico milanista sta valutando anche le condizioni di Gonzalo Higuain, che da qualche settimana a questa parte sta avendo qualche problemino alla schiena. Ad ogni modo, secondo ...