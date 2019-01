Milan-Napoli | Coppa Italia | partita in diretta tv su Rai 1 il 29 gennaio

Programma Coppa Italia - si comincia con Milan-Napoli il 29 : Roma, 16 gen., askanews, - la Lega Serie A ha ufficializzato date e orari dei quarti di finale della Coppa Italia. Il big match Milan-Napoli è in Programma al Meazza il 29 gennaio alle 20.45, poi il ...

Coppa Italia - ecco il programma - Milan-Napoli il 29 gennaio alle 20.45 : Completato il quadro delle otto migliori di Coppa Italia 2018-2019, la Lega Serie A ha ufficializzato date e orari dei quarti di finale del torneo. Gare in casa per le due milanesi. Il big match Milan-Napoli aprirà le danze al Meazza martedì 29 gennaio alle 20.45, poi il 30 gennaio andranno in scena Fiorentina-Roma (ore 17.30) eAtalanta-Juve (20.45). Inter-Lazio chiuderà invece i quarti il 31 gennaio alle 21. Milan e Napoli si affronteranno ...

Higuain-Chelsea - il Milan tratta Piatek. Il Cagliari blocca Barella - ma è sfida Napoli-Inter : Higuain al Chelsea, ci siamo quasi. Tutti i protagonisti coinvolti nell'affare vogliono arrivare a dama, nelle prossime ore la Juventus parlerà nuovamente con il Chelsea per provare a definire la ...

Il calciomercato oggi – Le bombe su Milan - Napoli ed il futuro di Giuseppe Rossi : Il calciomercato oggi – Manovre importanti in casa Milan ed in particolar modo per quanto riguarda l’attacco. Tutto è legato all’addio di Gonzalo Higuain, ormai certo considerando anche le parole di ieri di Gennaro Gattuso. Il futuro del Pipita è al Chelsea, serve anche l’ok della Juventus per portate a termine l’operazione. I bianconeri hanno chiuso le porte al prestito secco, si sta lavorando ad un prestito con obbligo di riscatto ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : Napoli-Sassuolo 2-0. I partenopei ringraziano Milik e Ruiz - ora il Milan : Il San Paolo esulta: il Napoli supera per 2-0 il Sassuolo negli ottavi della Coppa Italia di Calcio grazie alle reti di Milik al 14′ e di Fabian Ruiz al 73′. In mezzo il gol del possibile pari annullato a Locatelli con l’ausilio del VAR al 35′. Ai quarti sfida da brividi, che solo pochi giorni prima andrà in scena in campionato: Milan-Napoli si giocherà sia il 26 (in Serie A) che il 30 gennaio (in Coppa Italia). Partita ...

Napoli sul velluto - Milik e Ruiz stendono il Sassuolo : gli azzurri trovano il Milan nei quarti di Coppa Italia : Tutto semplice per la formazione di Ancelotti, che si sbarazza del Sassuolo con un gol per tempo: nei quarti c’è la sfida con il Milan Comincia con una vittoria il 2019 del Napoli, la formazione di Carlo Ancelotti si sbarazza senza patemi del Sassuolo grazie alle reti di Arek Milik e Fabian Ruiz. Cafaro/LaPresse Un match insidioso ben gestito dagli azzurri, capaci di piazzare le stoccate vincenti al momento giusto, staccando il pass ...

