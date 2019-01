Migranti | Diop FdI | “Ero un fan entusiasta di Salvini | oggi sono molto deluso da lui

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Neppure tre anni fa, ai microfoni di Radio Cusano Campus, si definì “politicamente innamorato di Matteo”., sempre sulla stessa emittente radiofonica, l’italo-senegalese Paolo, responsabile immigrazione per Fratelli d’Italia, esprime tutta la sua delusione nel corso della trasmissione “L’Italia s’è desta”: “rimastoda. Credevo che dopo le elezioni avrebbe creato un dipartimento immigrazione con a capo Tony Iwobi. Purtroppo Lega e M5s stanno facendo poco in questo senso e mi dispiace criticarli. Non vedo accordi bilaterali, chefondamentali per fermare l’immigrazione clandestina. Mi sarei aspettatodi più dasul fatto di aiutarli a casa loro“.E spiega: “Il motto ‘Aiutarli a casa loro’ implica qualcosa di tangibile che loro possano proseguire. E’ ...