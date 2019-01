Meghan Markle e l euro outfit che ricorda Lady D La foto di Vogue

Meghan Markle e Kate Middleton - le cognate in foto : Meghan Markle e Kate Middleton sono le cognate che il mondo tiene sotto i riflettori. Le due duchesse hanno sposato il Principe Harry e il Principe William, e su di loro sorgono sempre nuove indiscrezioni che parlano dei presunti reciproci rapporti e ...

Meghan Markle - il commento al vetriolo di una volontaria : “Sei una bella cicciona” : La nascita del royal baby è attesa per la fine di aprile, intanto però il pancione di Meghan Markle diventa sempre più evidente, tanto che c’è chi pensa si possa trattare di due gemelli. Intanto però, proprio per le forme arrotondate della gravidanza, la moglie del principe Harry è stata protagonista di un divertente siparietto. Mercoledì Meghan ha fatto visita alla Mayhew Animal Home, una struttura che si prende cura degli animali ...

Meghan Markle - l'anziana la chiama "bella cicciona" : la moglie di Harry la gela così Video : Meghan Markle, moglie del principe Harry, continua a svolgere gli impegni istituzionali anche ora che è entrata nel sesto mese di gravidanza. Il pancione è sempre più vistoso e...

Meghan Markle : pancione - paillettes e smalto scuro - di nuovo! - al circo con principe Harry : Se il mondo e le curiosità sui reali ti divertono, The Royal World è il nuovo show per te: ti porta dentro alle vite esclusive di nove giovani reali provenienti da tutto il mondo e va in onda ...

Meghan Markle e l'outfit che ricorda Lady D. La foto di Vogue : Le riviste di moda molto spesso hanno elogiato il look di Meghan Markle , sobrio, sportivo ed elegante. Una foto che è stata pubblicata sui profili social di Vogue Italia ha destato scalpore, ma in ...

Meghan Markle splendida con l’abito scintillante. Ma i sandali rivelano l’alluce valgo : Meghan Markle ha incantato tutti al Royal Albert Hall dove con Harry ha assistito allo spettacolo del Circle du Soleil a sostegno dei bimbi malati di AIDS. La Duchessa ha superato se stessa con un abito blu scintillante, lungo fino ai piedi, firmato Roland Mouret. Il vestito, semplice nelle linee ma con spacco (troppo) deciso, le avvolge il corpo, mettendo in risalto il pancione che è davvero grande. Pare infatti che siano attese due gemelle per ...

Meghan Markle e l’outfit che ricorda Lady D. La foto di Vogue : Le riviste di moda molto spesso hanno elogiato il look di Meghan Markle, sobrio, sportivo ed elegante. Una foto che è stata pubblicata sui profili social di Vogue Italia ha destato scalpore, ma in senso buono.Infatti a nessuno è sfuggito un particolare molto importante. In uno dei suoi appuntamenti ufficiali, la neo duchessa ha indossato un abito che omaggia il look e le bellezza dell"immortale Lady D. Più volte sia la Markle che la Middleton ...

Meghan Markle dalla parte degli animali : Meghan Markle fa visita alla charity MayhewMeghan Markle fa visita alla charity MayhewMeghan Markle fa visita alla charity MayhewMeghan Markle fa visita alla charity MayhewMeghan Markle fa visita alla charity MayhewMeghan Markle fa visita alla charity MayhewMeghan Markle ha da sempre un debole per gli animali. Sarà per questo che la regina l’ha appena nominata madrina della The Mayhew Animal Home, che si prende cura degli animali ...

Kate Middleton in magenta fallisce. Meghan Markle in chiaro incanta : Kate Middleton ha visitato la Royal Opera House di Londra. Dopo il look casual per giocare coi bambini all’aria aperta, la Duchessa di Cambridge è tornata nei suoi consueti abiti formali. Ha così indossato un tailleur firmato Oscar de la Renta, color magenta, da 3.090 euro circa. Kate lo ha abbinato con dei collant neri coprenti e delle décolletée di vernice con fibbia, firmate Rupert Sanderson, da 593 euro. Per l’occasione ha ...

Kate Middleton in magenta fallisce. Meghan Markle in rosa incanta : Kate Middleton ha visitato la Royal Opera House di Londra. Dopo il look casual per giocare coi bambini all’aria aperta, la Duchessa di Cambridge è tornata nei suoi consueti abiti formali. Ha così indossato un tailleur firmato Oscar de la Renta, color magenta, da 3.090 euro circa. Kate lo ha abbinato con dei collant neri coprenti e delle décolletée di vernice con fibbia, firmate Rupert Sanderson, da 593. Per l’occasione ha abbandonato ...

Meghan Markle - il look rosso e viola è un omaggio a Lady Diana : Meghan Markle ha stupito tutti sfoggiando durante la visita a Birkenhead un look dai colori forti: cappotto rosso e abito viola. Siamo abituati a vedere la moglie di Harry vestire tonalità più neutre. Marrone, verde bosco, blu sono le sue preferite. Durante il viaggio in Australia ha osato con delle fantasie sgargianti, ma giusto perché aveva degli impegni in spiaggia. In realtà l’abbinamento del cappotto rosso, firmato Sentaler, da oltre ...

Meghan Markle - arrestato il fratello : La famiglia d'origine di Meghan Markle al centro di nuove e scottanti controversie. Il Mirror ha raccolto un po' del materiale di cronaca che rappresenta una fonte di imbarazzo per la Royal Family , a partire dall'ultimo episodio di quella che sembra essere una saga infinita. Lo scorso venerdì il fratellastro della duchessa, ...

Kate Middleton a Londra : la giacca country chic è una lezione di stile a Meghan Markle : Kate Middleton dedica il suo primo impegno ufficiale del 2019 al King Henry’s Walk Garden ad Islington, borgo londinese a nord della città. La Duchessa di Cambridge, 37 anni appena compiuti, ha visitato il giardino che ha contribuito a progettare e in cui era già stata lo scorso ottobre al rientro dal congedo di maternità. Per l’occasione ha preparato una pizza all’aria aperta insieme ai bambini. Mentre aiutava i piccoli a cucinare, ...

Meghan Markle - problemi alla Casa Reale : è tutto vero? Il dubbio : Meghan Markle continua a creare problemi alla famiglia Reale: è tutto vero o si tratta di un’arma di distrazione di massa? Dubbi sulle ultime vicende della Casa Reale che riguardano Meghan Markle. Sul territorio inglese non si parla d’altro dei continui problemi che starebbe creando la moglie del principe Henry. In particolare, sembra che la […] L'articolo Meghan Markle, problemi alla Casa Reale: è tutto vero? Il dubbio ...