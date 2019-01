Matera 2019 | un percorso collettivo verso la migliore Capitale Europea della Cultura

Matera 2019 : il Gruppo 24 ORE in campo con speciali su carta - web - radio e social : Nel week end inaugurale di Matera 2019 quotidiano, sito e radio sabato 19 gennaio racconteranno il programma presentato dalla Fondazione e seguiranno in sinergia la cronaca dell'apertura della ...

Matera 2019 - da «vergogna nazionale» a simbolo di sviluppo. Ecco come nasce questo traguardo : La politica si muove con i suoi tempi, e nell'86 si arriva finalmente alla legge speciale 771, che mette sul piatto 100 miliardi di lire per il risanamento e il restauro. L'elemento importante, e ...

La voce della Politica Matera 2019 - il sostegno della Regione Basilicata allo sviluppo rurale : ... interessate da tali opere di accessibilità e collegamento, necessarie ad agricoltori e allevatori, soprattutto nelle aree interne, per lo sviluppo del comparto e il rilancio dell'economia rurale nei ...

Matera 2019 : Airbnb regala soggiorno sabbatico per rianimare il borgo di Grottole : Quattro persone avranno la possibilità di staccare la spina e trasferirsi per 3 mesi nel borgo lucano a pochi chilometri da Matera: l'obiettivo è dare manforte ai 300 abitanti per evitare che diventi un borgo fantasma

Matera 2019 : tutto quello che c’è da sapere sull’open show di sabato 19 gennaio : La cerimonia di inaugurazione di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 sarà in diretta europea su Rai1 a partire dalla 19 e vedrà, ma la festa nella città inizierà dal giorno prima con la scoperta del progetto Lumen che accenderà la città dei Sassi e proseguirà il 20 gennaio con l'apertura delle prime mostre.Continua a leggere

Matera 2019 : anche Conte a inaugurazione : ANSA, - Matera, 14 GEN - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affiancherà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 19 sera, a Matera, nella cerimonia inaugurale dell'anno della ...

Matera 2019 - guida alla Capitale della cultura : tutti gli eventi e i pass per l'evento inaugurale : Da Bollani a Brachetti, musica, arte, fuochi pirotecnici a fare da cornice alla cerimonia di apertura del 19 gennaio. Tre giorni di festa. Atteso il presidente Sergio Mattarella: come ottenere il pass

Matera da "Vergogna Nazionale" a capitale della cultura 2019 - lo speciale targato Sky Arte : Interviste, luoghi unici, teatro, musica, cinema scienza, Arte e danza tutto questo compone il caleidoscopio del mondo colorato e 'meticcio', Verri, raccontato da Matera 2019 - Open Future. Una ...

Matera 2019 – Open Future su Sky Arte la Matera Capitale europea della cultura : Giovedì 10 gennaio Sky Arte celebra l’apertura dell’anno che vede Matera Capitale europea della cultura con il primo dei due speciali dedicati alla preparazione e allo svolgimento di questo evento straordinario: Matera 2019 – Open Future, in onda in prima visione assoluta e in esclusiva su Sky Arte (canale 120, 400 di Sky), alle 20.45. Matera 2019 – Open Future...

Matera 2019 OPEN FUTURE 10 Gennaio 20.45 Sky Arte : Interviste, luoghi unici, teatro, musica, cinema scienza, Arte e danza tutto questo compone il caleidoscopio del mondo colorato e "meticcio" , Verri, raccontato da MATERA 2019 " OPEN FUTURE . Una ...

Matera 2019 - in coda sotto la pioggia per ritirare pass per inaugurazione Capitale della cultura : Decine e decine di persone davanti alla prefettura per l'evento con il presidente Mattarella aperto a 3.500 persone. Ci sono stati anche momenti di tensione

Matera 2019 - in coda sotto la pioggia per ritiare pass per inaugurazione Capitale della cultura : Decine e decine di persone davanti alla prefettura per l'evento con il presidente Mattarella aperto a 3.500 persone. Ci sono stati anche momenti di tensione

La Mostra su Salvador Dalì tra i Sassi di Matera - Date 2018 / 2019 : ... il tempo , infinito e fugace ; l' involucro solido e il contenuto molle ; la dialettica tra religione e scienza ; la metamorfosi tra reale e surreale . Un'esperienza da non perdere! Informazioni ...

Ferrovie Appulo Lucane - FAL - per Matera 2019 : Ministro Lezzi in visita a Serra Rifusa e Matera Centrale : A buon punto i lavori disposti da Ferrovie Appulo Lucane, FAL, per la realizzazione e l'adeguamento di infrastrutture in Basilicata in vista dell'apertura di "Matera 2019 Capitale Europea della ...