Matera 2019 | da «vergogna nazionale» a simbolo di sviluppo Ecco come nasce questo

La voce della Politica Matera 2019 - il sostegno della Regione Basilicata allo sviluppo rurale : ... interessate da tali opere di accessibilità e collegamento, necessarie ad agricoltori e allevatori, soprattutto nelle aree interne, per lo sviluppo del comparto e il rilancio dell'economia rurale nei ...

Matera 2019 : Airbnb regala soggiorno sabbatico per rianimare il borgo di Grottole : Quattro persone avranno la possibilità di staccare la spina e trasferirsi per 3 mesi nel borgo lucano a pochi chilometri da Matera: l'obiettivo è dare manforte ai 300 abitanti per evitare che diventi un borgo fantasma

Matera 2019 : tutto quello che c’è da sapere sull’open show di sabato 19 gennaio : La cerimonia di inaugurazione di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 sarà in diretta europea su Rai1 a partire dalla 19 e vedrà, ma la festa nella città inizierà dal giorno prima con la scoperta del progetto Lumen che accenderà la città dei Sassi e proseguirà il 20 gennaio con l'apertura delle prime mostre.Continua a leggere

Matera 2019 : anche Conte a inaugurazione : ANSA, - Matera, 14 GEN - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affiancherà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 19 sera, a Matera, nella cerimonia inaugurale dell'anno della ...

Matera 2019 - guida alla Capitale della cultura : tutti gli eventi e i pass per l'evento inaugurale : Da Bollani a Brachetti, musica, arte, fuochi pirotecnici a fare da cornice alla cerimonia di apertura del 19 gennaio. Tre giorni di festa. Atteso il presidente Sergio Mattarella: come ottenere il pass

Matera da "Vergogna Nazionale" a capitale della cultura 2019 - lo speciale targato Sky Arte : Interviste, luoghi unici, teatro, musica, cinema scienza, Arte e danza tutto questo compone il caleidoscopio del mondo colorato e 'meticcio', Verri, raccontato da Matera 2019 - Open Future. Una ...

Matera 2019 – Open Future su Sky Arte la Matera Capitale europea della cultura : Giovedì 10 gennaio Sky Arte celebra l’apertura dell’anno che vede Matera Capitale europea della cultura con il primo dei due speciali dedicati alla preparazione e allo svolgimento di questo evento straordinario: Matera 2019 – Open Future, in onda in prima visione assoluta e in esclusiva su Sky Arte (canale 120, 400 di Sky), alle 20.45. Matera 2019 – Open Future...

Matera 2019 OPEN FUTURE 10 Gennaio 20.45 Sky Arte : Interviste, luoghi unici, teatro, musica, cinema scienza, Arte e danza tutto questo compone il caleidoscopio del mondo colorato e "meticcio" , Verri, raccontato da MATERA 2019 " OPEN FUTURE . Una ...

Matera 2019 - in coda sotto la pioggia per ritirare pass per inaugurazione Capitale della cultura : Decine e decine di persone davanti alla prefettura per l'evento con il presidente Mattarella aperto a 3.500 persone. Ci sono stati anche momenti di tensione

La Mostra su Salvador Dalì tra i Sassi di Matera - Date 2018 / 2019 : ... il tempo , infinito e fugace ; l' involucro solido e il contenuto molle ; la dialettica tra religione e scienza ; la metamorfosi tra reale e surreale . Un'esperienza da non perdere! Informazioni ...

Ferrovie Appulo Lucane - FAL - per Matera 2019 : Ministro Lezzi in visita a Serra Rifusa e Matera Centrale : A buon punto i lavori disposti da Ferrovie Appulo Lucane, FAL, per la realizzazione e l'adeguamento di infrastrutture in Basilicata in vista dell'apertura di "Matera 2019 Capitale Europea della ...

Cultura : il 2019 è l’anno di Matera capitale europea : Il 2019 è l’anno di Matera capitale europea della Cultura insieme a Plovdiv (Bulgaria): è la quarta città italiana a fregiarsi di questo prestigioso riconoscimento dopo Bologna, Genova e Firenze. La città dei Sassi è stata proclamata capitale europea della Cultura nel 2014, grazie al dossier ”Open Future” che è imperniato sul connubio tra innovazione e storia millenaria. Un esempio di questo connubio è la valorizzazione degli ...

“L’anno che verrà” – 31 dicembre 2018 – Amadeus inaugura il 2019 da Matera con Il Volo - Ranieri e tanti altri. : Dal lontano 2003 è il consueto appuntamento che apre e chiude l’anno televisivo di Rai 1. Si tratta de L’anno che verrà, lo spettacolo in piazza dell’ammiraglia della TV di Stato, che quest’anno giunge alla sedicesima edizione. Dopo essere stato ospitato da Rimini (dal 2003 al 2010), Courmayeur (dal 2011 al 2014), Matera (2015), Potenza […] L'articolo “L’anno che verrà” – 31 dicembre 2018 – Amadeus inaugura il 2019 ...