MasterChef Italia 8 | anticipazioni prima puntata | alla ricerca dei concorrenti

Riparte MasterChef Italia - su Sky Uno alla ricerca del migliore chef amatoriale : Il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy torna da giovedì 17 gennaio, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e NOW TV. E lo fa con una grande novità nel cast: accanto ai veterani Bruno Barbieri, Joe Bastianich e...

MasterChef ALL STARS ITALIA - HA VINTO MICHELE CANNISTRARO/ "I soldi in beneficenza… Che culo!" : MASTERCHEF All STARS ITALIA, ha VINTO MICHELE CANNISTRARO: 'Il Cannibale' si è preso la sua rivincita nella finalissima. E' lui il primo classificato.

MasterChef All Stars Italia - la finale in diretta : vince Michele : 23.34 E questa prima edizione di MasterChef All Stars Italia finisce qui. Davvero complimenti. E pensate presto a una versione per campioni: rivoglio Spyros.23.22 Simone avrebbe meritato secondo me: umile, sorridente, con la gioia nel cuore e la tenerezza nello sguardo. Ma non demorde e sempre sorridendo "Ora comincia tutto". Standing ovation. "Io sono il migliore. Michele Cannistraro è il migliore" dice convinto Michele in ...

MasterChef All Stars Italia - diretta terza puntata : Invention Test : [live_placement] MasterChef All Stars Italia, la terza puntata Siamo al penultimo doppio appuntamento con MasterChef All Stars Italia che questa sera, giovedì 3 gennaio, alle 21.15 su SkyUno celebra la sua terza puntata e che seguiremo in liveblogging su TvBlog.prosegui la letturaMasterChef All Stars Italia, diretta terza puntata: Invention Test pubblicato su TVBlog.it 03 gennaio 2019 21:00.

MasterChef All Stars Italia/ Diretta ed eliminati del 3 gennaio : la riflessione di Bruno Barbieri sullo show : Masterchef All Stars Italia, Diretta ed eliminati: chi saranno i finalisti? Ospite speciale della semifinale è il maestro pasticcere Iginio Massari.