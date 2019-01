Mamma mette vodka nel biberon del bambino per farlo dormire | muore dopo poche ore

Russia - Mamma mette la vodka nel biberon del figlio di 8 mesi - il piccolo muore : indagata : Una terribile tragedia si è consumata negli scorsi giorni in Russia, precisamente a Shebekino, una città situata a nella regione occidentale del Paese, a Belgorod Oblast. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, pare che una donna, Nadezhda Yarych, abbia messo della vodka nel biberon del suo bambino di soli otto mesi. Pare che il piccolo non stesse bene, e che già nei giorni precedenti all'episodio, poi rivelatosi fatale, lo ...

Mamma choc : mette vodka nel biberon del figlio di 8 mesi. La tragica conseguenza. “L’ho fatto perché non smetteva di piangere” : “Lascia il gas aperto e passaci sopra il bambino”, ma anche “inzuppagli il ciuccio nel bicchiere di rum”. Sono queste le cose che si dicono i genitori quando un bimbo non smette di piangere o non ne vuole sapere di dormire. Cose che si dicono ma che raramente (per fortuna) si fanno. Eppure a volte capita e di rado può succedere anche che la vicenda prenda una piega dannatamente drammatica. Siamo in Russia dove una giovane Mamma, Nadezhda Yarych, ...

La Mamma le mette in punizione : sorelle di 12 e 14 anni la uccidono a coltellate e le sparano : Lo scioccante omicidio è avvenuto a Magnolia, nello Stato del Mississippi. Alle due giovani era stato sequestrato il cellulare, nell'ambito della punizione. Pare che avessero tentato anche di investire la madre con l'auto. Ora la più grande è in carcere e sarà giudicata come un'adulta, la 12enne è in un centro minorile.Continua a leggere

Bimba di 6 mesi smette di respirare durante cerimonia di Capodanno : muore in braccio alla Mamma : Il dramma nella notte fra il 31 e il primo di gennaio. La piccola stava partecipando a un rito della chiesa evangelica a Marghera. Ad un certo punto genitori si sono accorti che non si svegliava...Continua a leggere

Mamma uccide il figlio di un anno : “Non smetteva di piangere”. Il bimbo pugnalato 21 volte : Il brutale delitto in Russia. Maria Sinitskaya, giovane Mamma di 21 anni, avrebbe colpito ripetutamente il bambino fino a ucciderlo. Poi ha chiamato il marito confessando il delitto. La polizia l’ha trovata a terra sul pavimento accanto al corpo mutilato del piccolo.Continua a leggere

Questa Mamma si rifiuta di comprare regali di Natale per bambini - anche se può permetterseli : Kim Palmer non compra nessun regalo a Louis, 4 anni, e Kingsley, di otto mesi, neanche in occasione dei loro compleanni. "Non voglio che crescano viziati" spiega. "Il Natale dovrebbe riguardare il tempo che passi con i tuoi cari, non far piovere suoi tuoi bambini regali inutili solo per il gusto di farlo” dice.Continua a leggere

Svuotano la casa della loro Mamma morta - tre fratelli fanno una scoperta orribile. Volevano mettere ordine - ma non immaginavano di trovarsi davanti una scena simile : Sedetevi, per quella che stiamo per raccontavi è una storia ai limiti della comprensione umana. Una di quelle vicende che si fa fatica a capire e, pensate, persino a raccontare. Siamo a Northallerton, capoluogo della contea del North Yorkshire, in Inghilterra e tutto inizia con un lutto, come in un film dei fratelli Coen. I protagonisti sono tre fratelli che, dopo la dipartita della loro cara mamma, hanno dovuto fare i conti con una casa piena ...

MANOVRA DI KRISTELLER/ Video - eseguita durante il parto : mette a rischio Mamma e feto - Striscia la Notizia - - IlSussidiario.net : MANOVRA di KRISTELLER: Video, eseguita durante il parto, mette a rischio la mamma e il feto. Che cos'è la pratica ostetrica omessa in cartella clinica.