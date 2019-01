Mafie | Salvini | 6 031 tra pentiti | testimoni e familiari sotto protezione

Salvini : noi più forti - cancelliamo Mafie : 15.05 "Siamo più forti noi. Possono tener duro ancora qualche mese o qualche anno, ma mafia, camorra e 'ndrangheta saranno cancellate dalla faccia di questo splendido Paese, ce la metteremo tutta". Così il ministro dell'Interno, Salvini , parlando a Sorbolo (Parma) dove ha consegnato alla GdF alloggi sequestrati alla 'ndrangheta. La criminalità organizzata va aggredita "nel portafogli, nei conti in banca", aggiunge. E sul sistema di sicurezza ...

Salvini : lotta a Mafie e criminali non si ferma - grazie Forze Ordine : Roma – "Banda della Magliana, operazione della Guardia di Finanza che ha confiscato anche una casa con vista sulla Fontana di Trevi. grazie alle Forze dell'Ordine e agli investigatori! La lotta alle mafie e ai criminali non si ferma, dalle parole ai fatti!". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.