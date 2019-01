Mafia | blitz Polizia-Gdf tra Italia e Germania | 11 arresti

Mafia : blitz ippodromo Palermo - in carcere anche insospettabili : Palermo , 12 dic. (AdnKronos) - Ci sono anche degli insospettabili a finire in manette nell'ambito dell'operazione eseguita all'alba di oggi dai Carabinieri di Palermo che ha arrestato nove persone. Gli indagati sono ritenuti dagli inquirenti vicini al clan di San Lorenzo e Resuttana. Si tratta di al

Mafia : blitz Trapani - pm 'In una cava incontri tra Tamburello e Vinci' : Palermo, 11 dic. (AdnKronos) - L'indagine che all'alba di oggi ha portato al blitz nel trapanese, contro i presunti fiancheggiatori del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ha "permesso di dimostrare che il legame tra i due esponenti della stessa consorteria", cioè Fabrizio Vinci, imprenditore ritenu

Mafia - blitz all’alba nel Trapanese : 25 perquisizioni e un fermo. Si stringe il cerchio attorno a Matteo Messina Denaro : Fiancheggiatori e favoreggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro . Contestando questa accusa i carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani hanno bussato alle porte di 25 persone per effettuare perquisizioni nelle loro abitazioni. È stato anche fermato un esponente di spicco di Cosa Nostra a Mazara del Vallo, Matteo Tamburello, indagato per associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori e violazione degli obblighi ...

Mafia : blitz Trapani - per inquirenti 'depotenziati circuito boss Messina Denaro' : Palermo, 11 dic. (AdnKronos) - Il blitz dell'alba di oggi nel trapanese, che l’impiego di circa 200 Carabinieri, "costituisce un’ulteriore fase dell’articolata manovra investigativa sviluppata dal Ros, con il coordinamento della Procura Distrettuale Anti Mafia di Palermo, per la cattura" del boss lat

