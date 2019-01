M5S contro Commissari Ue | tagliare gli stipendi esorbitanti

Berlusconi : 'Mi candido alle elezioni europee per senso di responsabilità e contro il M5S' : Silvio Berlusconi si prepara per dare battaglia in prima linea alle prossime elezioni europee: poche ore fa ha infatti annunciato che sarà tra i candidati alle votazioni del 26 maggio. La scelta del leader di Forza Italia, secondo quanto da lui stesso affermato, sarebbe dettata "dal senso di responsabilità". L'importante annuncio in vista delle elezioni europee del 26 maggio Silvio Berlusconi è a Quartu, in Sardegna, impegnato in un gravoso tour ...

M5S contro mega stipendi di Juncker e commissari Ue : “Schiaffo ai 100 milioni di poveri” : L'eurodeputato Ignazio Corrao punta il dito contro lo stipendio del presidente della Commissione Jean-Claude Juncker e degli altri commissari Ue. Nel mirino del M5S ci sarebbero le cifre "esorbitanti", a cui "vanno aggiunte alcune indennità variabili, come l'indennità di residenza, di espatrio e dei figli. In totale nel 2019 i contribuenti spenderanno per mantenere il collegio del commissari una cifra pari a 12.6 milioni di euro".Continua a ...

Lega contro direttore Tg1 : ‘Poco spazio a noi e atti governo’. M5S : ‘Scelga qualità’. E lui : ‘Fuori politica da Rai? Non da solo’ : “E’ intenzione del direttore del Tg1 dare rilevanza a quanto fatto dal governo?”. Perché “oltre alla narrazione della politica, tutto ciò che il governo fa deve essere in maniera esaustiva spiegato ai cittadini. Cosa su cui è stato un po’ deficitario in questi mesi”. Con queste domande e osservazioni il capogruppo della Lega Paolo Tiramani in commissione Vigilanza Rai si è rivolto a Giuseppe Carboni, da due ...

No Triv ancora contro M5S : "Sul petrolio - emendamenti scritti male e sotto attacco della Lega. Se non passano - devono dimettersi" : Mentre in commissione al Senato il decreto semplificazioni si fa strada a fatica tra le richieste del M5s e i veti della Lega, arriva anche la bocciatura dei No Triv. "Nessuno degli emendamenti presentati dal M5s al decreto semplificazioni tocca le questioni poste dal pacchetto referendario del 2016", attacca Enzo Di Salvatore, il costituzionalista del comitato referendario anti-Trivelle. E per di più, nota l'autore dei quesiti che ...

Andreotti - Giarrusso (M5S) scatenato contro la mostra : “Peggior uomo politico d’Italia - un’offesa per il nostro Paese” : La mostra per i 100 anni dalla nascita di Giulio Andreotti ospitata dal Senato “va chiusa“. A dirlo è il senatore del M5s Mario Michele Giarrusso parlando a “nome del gruppo” in Aula a Palazzo Madama. “Manifestiamo il disappunto per l’organizzazione di una mostra celebrativa dei cent’anni dalla nascita del peggior uomo politico che abbia visto queste aule. È una mostra fuori luogo e falsa”. ...

Cesare Battisti - la grillina Elena Fattori contro Lega e M5S : "Gigantesca strumentalizzazione politica" : La grillina Elena Fattori fuori dal coro anche su Cesare Battisti. La senatrice del M5s punta il dito contro la macchina della comunicazione attivata dal governo per raccontare la cattura e l'estradizione del terrorista rosso. "Mi sono fatta l'idea che sia una gigantesca strumentalizzazione politica

Cesare Battisti - la grillina Elena Fattori contro Lega e M5S : 'Gigantesca strumentalizzazione politica' : Ma non amo quando politica e giustizia interferiscono tra loro e si commentano a vicenda. Né amo le modalità sbatto il mostro in prima pagina e ci salto sopra a piedi pari battendo i pugni sul petto '...

Sul Fatto del 14 Gennaio – “Ora la legge sull’acqua pubblica. Tav - il M5S contro il referendum” : L’intervista “Acqua pubblica, nessun pasticcio. M5S è No Tav: niente referendum” Roberto Fico – Il presidente della Camera: “Su un bene essenziale serve la migliore legge possibile. Altrimenti sarebbe un grande problema politico” di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Bomba o non bomba/1. “Ieri sera calcetto per smaltire i cenoni. In foto il sottoscritto fisicamente disintegrato dalla fatica. Nel 2019 bisognerà ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Gennaio : “Ora la legge sull’acqua pubblica. Tav - il M5S contro il referendum” : L’intervista “Acqua pubblica, nessun pasticcio. M5S è No Tav: niente referendum” Roberto Fico – Il presidente della Camera: “Su un bene essenziale serve la migliore legge possibile. Altrimenti sarebbe un grande problema politico” di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Bomba o non bomba/1. “Ieri sera calcetto per smaltire i cenoni. In foto il sottoscritto fisicamente disintegrato dalla fatica. Nel 2019 bisognerà ...

Tav : Molinari - Lega - - nessuno scontro con M5S : nessuno scontro tra Lega e M5s sul tema della Tav. Lo ribadisce il capogruppo alla Camera della Lega Riccardo Molinari in piazza a Torino alla manifestazione a favore della tav. 'Non è contradditoria ...

Tav : Molinari (Lega) - nessuno scontro con M5S : nessuno scontro tra Lega e M5s sul tema della Tav. Lo ribadisce il capogruppo alla Camera della Lega Riccardo Molinari in piazza a Torino alla manifestazione a favore della tav. "Non è contradditoria la nostra presenza in piazza - spiega- perchè la Lega ha una posizione storica a favore della Tav; sapevano dal primo giorno che uno dei temi divisivi con il M5s era quello della Torino-Lione ma per quanto ci riguarda un ...

[Il retroscena] La cannabis fa vacillare il governo : il nuovo scontro fra M5S e Salvini : Filippo Gallinella e Marialucia Lorefice hanno fatto partire le convocazioni rivolte al ministero dell'Agricoltura, al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, ad ...

Referendum Tav - scontro frontale Lega-M5S : Niente di meglio, per scaldare la piazza, della bozza su costi e benefici dell'alta velocità consegnata dagli esperti. Il progetto non ha superato l'esame e i sì Tav, che domani torneranno a ...

Armando Siri - il leghista contro le follie del M5S : 'Ora basta - qui salta tutto' : La tensione resta altissima, anche se Salvini ha imposto la parola d'ordine della tregua armata. Non cedere di un millimetro, ribattere colpo su colpo ma senza giungere a una rottura insanabile. Però, ...