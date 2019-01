Luigi Di Maio peggio di Matteo Renzi | sondaggio | quanto perde il M5s ogni mese

Luigi Di Maio festeggia l’approvazione del Reddito di cittadinanza : “È un sogno che si realizza” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, festeggia per l'approvazione del decreto contenente le regole del Reddito di cittadinanza. "È un sogno che si realizza. Le abbiamo chiamate le norme anti-divano: sono norme che non consentono a nessuno di abusare del Reddito", afferma il ministro del Lavoro.Continua a leggere

Alessandro Di Battista alla riunione coi ministri - una museruola a Luigi Di Maio? : Dare soldi pubblici a chi non fa nulla, dunque, affinché possa permettersi comunque di comprare telefonini e auto, consentire alle industrie di fare fatturato e portare avanti così l' economia. Prima ...

Alessandro Di Battista - come umilia Luigi Di Maio davanti ai ministri : perché Gigino non conta più niente : Dare soldi pubblici a chi non fa nulla, dunque, affinché possa permettersi comunque di comprare telefonini e auto, consentire alle industrie di fare fatturato e portare avanti così l' economia. Prima ...

Luigi Di Maio ribadisce : “Al boom economico ci credo - è assurdo prendermi in giro” : Luigi Di Maio al boom economico ci crede "tantissimo": "Io ho il dovere di dire agli italiani come si può rialzare l'economia e credo che con la nuova economia digitale possiamo lanciare il volano per far ricrescere l'economia", afferma definendo "assurdo" di esser stato preso in giro per le sue dichiarazioni.Continua a leggere

Luigi Di Maio contro Juncker : “Lacrime di coccodrillo non mi commuovono - a maggio nessuna pietà” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, attacca il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, dopo le sue parole sulla Grecia e sull'austerità: "Le lacrime di coccodrillo non mi commuovono. I cittadini europei non si fanno fregare da finti pentimenti fuori tempo massimo e il 26 maggio non avranno nessuna pietà".Continua a leggere

Luigi Di Maio - una brutta fine : Alessandro Di Battista ora è la sua badante : ... concionano, s' avvitano in insaziabili utopie, si fermano solo davanti ai doganieri, all' autogrill e alla pausa pipì; poi riprendono, riciclando i propri discorsi in una fantasmagorica economia ...

Giuseppe Conte - "missione migranti". A caccia di voti per Luigi Di Maio : "O fate così o crolla l'Europa" : La "missione europea" di Giuseppe Conte? Trovare voti per il Movimento 5 Stelle. Il premier, sempre più sfacciatamente pendente verso il lato grillino del governo, lunedì ha incontrato il Commissario Ue alla Migrazione Dimitris Avramopoulos insieme al ministro degli Interni Matteo Salvini ed entramb

Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio - il viaggio in auto della disperazione. M5s - la situazione precipita : Dietro il viaggio in auto di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista c'è tutta la disperazione del Movimento 5 Stelle. La trasferta alla "Totò e Peppino" dei due grillini a Strasburgo (nota infausta: organizzata nel giorno del rientro di Cesare Battisti in Italia che mediaticamente ha divorato ogni a

Cannabis - Luigi Di Maio insiste : “La legalizzazione è una buona proposta” : Luigi di Maio, intervenendo a Strasburgo, ha ribadito la posizione del M5S sulla legalizzazione della Cannabis: "È chiaro che siamo in un governo in cui abbiamo scritto un contratto di governo e non tutto c'è nel contratto, ma nulla vieta che in futuro il contratto possa essere aggiornato. Quella proposta l'ho sottoscritta nella precedente legislatura".Continua a leggere

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista fermati alla dogana mentre sono in auto verso Strasburgo : Chi è che viene fermato alla dogana entrando in Svizzera? Quasi nessuno ormai. I doganieri ti guardano appena e fanno gesto di passare. Ma a Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista non è andata così: i due grillini stavano andando in auto a Strasburgo per dare il via alla campagna del M5S alle europe

Roberto Fico peggio di Gianfranco Fini : il ricatto politico a Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Di stare al suo posto, il presidente della Camera Roberto Fico non sembra averne alcuna intenzione. La tentazione di mettere il becco negli affari del governo, cercando in tutti i modi di influenzarne le decisioni, è vizio antico di chi siede sullo scranno più alto di Montecitorio, come hanno già di

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista lanciano campagna M5s per le Europee : “O Ue cambia o crolla” : Un viaggio in auto verso Strasburgo per lanciare la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni Europee: Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista parlano in diretta Facebook per annunciare il percorso che porterà il M5s al voto di maggio. "L'Europa o si mette in testa che si cambiano i trattati o crolla, e se crolla l'Europa non è colpa del M5s", affermano.Continua a leggere

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in viaggio verso Strasburgo : "Cambiamo questa Europa" : In macchina verso Strasburgo, in vista delle elezioni europee. Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista avevano annunciato su Facebook un evento a sorpresa: "Non vi rivelo altri dettagli anche per evitare l'assalto della stampa", aveva scritto il vicepremier sulla sua pagina Facebook. E la 'sorpresa' è un viaggio verso la sede del Parlamento europeo. "Attraverseremo alcuni Paesi europei per far vedere che gli italiani vivono in condizioni ...

Cesare Battisti - Matteo Salvini si prende il merito : crisi di nervi di Luigi Di Maio - il ridicolo commento : "Il Brasile non è più terra di banditi. Matteo Salvini, il piccolo regalo è in arrivo", twitta Eduardo Bolsonaro, deputato figlio del presidente brasiliano. Il messaggio che è passato è chiaro: il referente italiano è il vicepremier leghista. Suo il merito della cattura. Non del ministro degli Ester