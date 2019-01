L’inverno ci offre la miglior cura contro l’influenza | basta mangiare i giusti prodotti

meteoweb.eu

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Mangiate frutta e verdura di stagione. Quante volte ci siamo sentiti dare questo consiglio? E quante volte lo abbiamo seguito? Ebbene, non è solo un semplice luogo comune o un modo in più per essere ‘integralisti’ della corretta alimentazione, ma si tratta di un vero e proprio rimedio naturaleil malanni di stagione, influenza in primis. Le difese immunitarie in questo periodo, si sa, sono basse e indifese, ma frutta e verdura di stagione sono l’alleato più efficace per rinforzarle e permettere loro di mettere al sicuro tutto il nostro organismo. Mal di gola, febbre e raffreddore, se non presentano complicanze di altro tipo, possono tranquillamente essere prevenute ete anche grazie all’alimentazione.In particolare ecco tutti gli alimenti ideali per queste settimane di gennaio e di inizio febbraio: per quanto riguarda la frutta via libera ad arance, ...