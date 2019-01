Ligabue annuncia il tour negli stadi nell’estate 2019

optimaitalia

: Ma Ligabue che annuncia che settimana prossima usciranno le date non è da considerare patrimonio dell'umanità? Chiedo per un amico #ligabue - clario_fans : Ma Ligabue che annuncia che settimana prossima usciranno le date non è da considerare patrimonio dell'umanità? Chiedo per un amico #ligabue - pinnocksex : tra una settimana ligabue annuncia le date, che bellissima giornata jsnajsbjaab - giuseppeattard1 : LIGABUE SENZA IDEE Sarebbe stato meglio se Ligabue avesse continuato il suo periodo di pausa. Di questo nuovo sing… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019)il: sui social comunica ai fan la data in cui verranno comunicati tutti gli appuntamenti e le informazioni sui biglietti in prevendita."Mi dicono che tra una settimana "escono" le date!" scrive ilsui social nella giornata odierna, anticipando ai fan che giovedì 24 gennaio verranno comunicate le tappe dellanée che seguirà il rilascio del suo 12° progetto discografico di inediti. Anticipato dal singolo Luci D'America, pubblicato lo scorso 14 gennaio, il nuovo disco è il numero 12 nella carriera del Liga e lo porterà ancora una volta a calcare i palchi deglid'Italia.Non mancheranno ovviamente datetradizionalmente toccati dallenée di grande risonanza, in primi loo San Siro di Milano e loo Olimpico di Roma. Potrebbero esserci date a Bologna e a Torino, a Firenze e a Bari, a Padova e Messina. Se ...