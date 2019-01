Libia | forze di Haftar lanciano operazione militare per proteggere i giacimenti di

ilfogliettone

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Ledel generale Khalifasono arrivate alle porte della città di Sebha, nel Sud della, dopo che l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) ha annunciato l'avvio di "un'su vasta scala nel Sud-Ovest" del Paese per "gli abitanti dai terroristi e dai gruppi criminali" e tutelare le sue infrastrutture petrolifere. Intervistato dal Libyan Address Journal, il portavoce dell'Lna, Ahmed al-Mismari, ha precisato che learmate disi stanno "coordinando con le tribù di Sebha e i suoi leader". Secondo la Fezzan Libya Organisation, avrebbero preso il controllo delle basi aeree di Temhenhint e Brak al-Shati, "ma non sono ancora entrate a Sebha".Sebha, principale città nel Sud-Ovest della, si trova circa 200 chilometri a Est di Sharara, grande giacimento petrolifero del Paese chiuso da oltre un mese per le proteste del ...