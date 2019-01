Liberato l' operaio rapito nel Bresciano | arrestato il sequestratore

Brescia - Liberato operaio 45enne rapito : 22.00 Sono stati trovati e stanno entrambi bene il 45enne Mirko Giacomini, rapito tra martedì e mercoledì notte a Gavardo nel Bresciano, e il suo rapitore, Abdeleouahed Haida, marocchino 37enne. I due erano nascosti nella palazzina dell'abitazione dell'ex moglie dello straniero a Villanuova sul Clisi (BS). Sono stati portati via dai carabinieri per interrogarli.