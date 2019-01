Leak di Fortnite al 17 gennaio | ecco le nuove skin e i cosmetici in arrivo

optimaitalia

: Fortnite leak Ice Storm: svelate sfide e ricompense dell'evento #fortnite #videogame - InfoDronesBlog : Fortnite leak Ice Storm: svelate sfide e ricompense dell'evento #fortnite #videogame - wwwPownedit : Stando agli ultimi leak riportati sui social un'altra spada dovrebbe giungere presto nella Battaglia Reale... e c'è… - infoitscienza : Fortnite Leak: skin, emote, zaini e picconi dell'aggiornamento 7.20 -

(Di giovedì 17 gennaio 2019)Le novità innon smettono mai di susseguirsi: il Battle Royale curato da Epic Games è divenuto ormai rinomato per la sua “frequenza di refresh contenutistico”, ossia la grande velocità con cui gli sviluppatori sono in grado di approntare novità che stuzzichino le voglie collezionistiche della foltissima community dei giocatori. Come di consueto non potevano mancare nuoviin merito a quelle che saranno lefeature di ambito cosmetico indi qui a breve, con il datamine che si è rivelato essere ancora una volta fondamentale.Continuano sulla linea tracciata per questa settima stagione dii ragazzi di Epic Games, che per il prossimo futuro sono pronti a infarcire il loro Battle Royale dia tema invernale. È infatti il caso di The Ice Queen, Malcore, Jaeger e Fyra (il riferimento a loro è con il nome inglese dal momento che nelle ...