Le possibili conseguenze della Brexit sulla Premier League 

(Di giovedì 17 gennaio 2019) La Brexit non riesce a mettere d'accordo neppure gli allenatori di calcio: quello del Liverpool, Jurgen Klopp, è un sostenitore dell'Unione Europea, come spiegava a Channel 4 News lo scorso luglio: “Finché rimaniamo uniti come europei – le parole del tecnico tedesco ma oramai britannico d'adozione, dove allena da tre anni e mezzo – tutto rimarrà in ordine”. Diverso il punto di vista del coach del Cardiff, il settantenne Neil Warnock, che pochi giorni fa ha invocato l'uscita del Regno Unito dal club dei 28 in fretta e furia: “Non vedo l'ora – il suo sfogo in conferenza stampa – al diavolo il resto del mondo”."To Hell with the rest of the world!" Neil Warnock writes the Brexit slogan for the next bus pic.twitter.com/PcnR87JCYz— dave M ❄️ (@davemacladd) 14 gennaio 2019 Per sua fortuna il giorno dell'addio si avvicina: il prossimo 29 marzo Londra saluterà ...