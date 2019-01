Lavoro | Casaleggio | Nel 2054 gli dedicheremo solo l' 1% della vita

Lavoro - Davide Casaleggio : "Nel 2054 molti impieghi non esisteranno più" : Il fondatore della Casaleggio Associati ha realizzato un video in cui invita l'Italia a cogliere le opportunità della rivoluzione tecnologica

La previsione di Casaleggio : "Nel 2054 solo l'1% della nostra vita sarà dedicato al Lavoro" : In un video la Casaleggio Associati prevede come cambierà in futuro il mondo del lavoro, con una automatizzazione sempre maggiore: si arriverà, nel 2054, a dedicare "solo l'1% della vita" al lavoro. Concetto spiegato anche da Davide Casaleggio: "Questo è il momento di comprendere cosa sta accadendo e come rapportarsi alla quarta rivoluzione industriale e le tecnologie esponenziali".