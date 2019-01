Latina | migranti costretti a lavorare in condizioni disumane | arrestati sindacalista e

Latina - blitz contro caporalato : migranti in condizioni disumane. Coinvolti anche sindacalista e ispettore del lavoro : blitz della Polizia di Latina nei confronti di un’organizzazione criminale dedita allo sfruttamento del lavoro e al caporalato ai danni di centinaia di stranieri impiegati in lavori agricoli in “condizioni disumane“.La misura cautelare, eseguita dai poliziotti della Squadra mobile e del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, ha raggiunto, tra gli altri, un sindacalista e un ispettore del lavoro operanti nella ...

Caporalato - arresti a Latina : - «Migranti in condizioni disumane» : La Polizia di Latina ha scoperto una presunta organizzazione criminale accusata di sfruttamento del lavoro e Caporalato ai danni di centinaia di migranti impiegati in lavori agricoli «in condizioni ...

Caporalato : migranti in condizioni disumane - blitz della Polizia a Latina : blitz della Polizia di Stato di Latina nei confronti di un'organizzazione criminale dedita allo sfruttamento del lavoro ed al Caporalato ai danni di centinaia di stranieri impiegati in lavori agricoli in condizioni disumane. La misura cautelare, eseguita dai poliziotti della Squadra Mobile e del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, ha raggiunto, tra gli altri, un sindacalista ed un ispettore del lavoro operanti nella provincia di ...

A Latina è in corso un’operazione della polizia contro un’organizzazione criminale che sfrutta «centinaia» di migranti : A Latina è in corso un’operazione della polizia contro un’organizzazione criminale che sfrutta «centinaia» di migranti come braccianti agricoli. I dettagli dell’operazione non sono ancora stati diffusi, e verranno probabilmente rivelati in una conferenza stampa che la polizia terrà alle

Caporalato - migranti in 'condizioni disumane' arresti a Latina : Latina - Sgominata dalla polizia di Latina una rete criminale che gestiva centinaia di stranieri impiegandoli nei campi in 'condizioni disumane'. L'operazione ha portato all'arresto di diverse persone ...