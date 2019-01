Latina | 6 arresti per Caporalato ' Condizioni disumane' Ultime notizie | in manette anche

Caporalato - centinaia di migranti in “condizioni disumane” : arresti a Latina : La misura cautelare ha raggiunto, tra gli altri, un sindacalista e un ispettore del lavoro. sarebbero coinvolti nella rete criminale che sfruttava gli stranieri impiegati in lavori agricoli

Caporalato - 400 stranieri sfruttati a Latina : 6 arresti : Sei persone sono state arrestate stamattina a Latina nel corso di una importante operazione contro il Caporalato, frutto di una delicata indagine che ha permesso di accertare come una cooperativa di Sezze, la Agri Amici, fosse in realtà una cooperativa di copertura molto attiva nello sfruttamento di stranieri messi a lavorare nei campi in condizioni disumane.Stando a quanto emerso durante le indagini, almeno 400 stranieri sarebbero finiti ...