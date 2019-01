L’Albania a portata di mano | lo spettacolo delle montagne innevate viste dalla Puglia

meteoweb.eu

(Di giovedì 17 gennaio 2019) L’ondata di freddo e neve che ha colpito gran parte dell’Europa orientale fino al Mediterraneo la scorsa settimana ha provocato almeno 27 vittime e diffusi disagi sul continente. Anche i Balcani sono stati imbiancati e sono piombati a temperature glaciali, come nel caso di Grecia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Serbia e Romania. Gli incidenti stradali sulle strade in condizioni proibitive sono stati innumerevoli, così come i disagi dovuti alla neve pesante e alla caduta di alberi che hanno interrotto le linee elettriche e lasciato diverse località isolate per giorni.Neanche, nostra “vicina”, è stata risparmiata. Nei giorni scorsi, nella prefettura più meridionale del Paese, Argirocastro, è stato dichiarato lo stato di emergenza. Circa 280 scuole in tutto lo stato sono rimaste chiuse nel momento più difficile dell’emergenza. Oltre 2.000 uominiForze Armate, della ...