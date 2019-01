La tenerissima reunion di Sandra Oh e Kevin McKidd dopo i Golden Globes | “Ci siamo

optimaitalia

(Di venerdì 18 gennaio 2019)Con tutta probabilità non li rivedremo mai insieme come Cristina e Owen in Grey's Anatomy, ma perlomenoOh econtinuano a regalare agli affezionati dell'età d'oro del medical drama la soddisfazione di un'amicizia duratura che continua al di là del set.Oh ehanno lavorato insieme per sei anni, dalla quinta alla decima stagione di Grey's Anatomy, e si sono adorati dal primo momento, come hanno sempre dimostrato i video dai backstage apparsi online in questi anni, le dichiarazioni d'affetto reciproche e le immagini che li ritraggono insieme lontano dall'ambiente di lavoro.Un'amicizia che è proseguita anche quando la Oh ha deciso di lasciare Grey's Anatomy, al termine della decima stagione, per dedicarsi ad altri progetti, fino a vincere quest'anno unGlobe come Miglior Attrice Protagonista per il suo ruolo in Killing Eve. Proprio in ...