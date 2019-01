La T T R di Tato Russo presenta al Teatro Stanze Segrete ' Il Sogno di Nietzsche'

Putin : 'Guerra mondiale - rischio sottovaluTato' : l'allarme del presidente russo : Sono passati oltre settant'anni dalla fine della Seconda Guerra mondiale, eppure da allora non è passato neanche un giorno che sia stato di pace per l'intera popolazione mondiale. Le guerre hanno caratterizzato in maniera ciclica singoli Stati o aree geografiche, talvolta lunghe e tutt'oggi in corso. E' rimasta, invece, solo e fortunatamente un incubo la possibilità che potesse scoppiare un terzo conflitto planetario, temuto soprattutto nel ...