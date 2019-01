La Sardegna alle urne Il Cavaliere in campo rilancia il centrodestra

Allerta Meteo Sardegna : vento e mareggiate per tutto il weekend : La Sardegna è interessata nel fine settimana da una nuova Allerta Meteo per vento forte da nord-ovest e mareggiate. L’avviso di condizioni Meteo avverse diffuso nel pomeriggio dalla Protezione civile regionale scatterà dalla mezzanotte e resterà in vigore fino alle 20 di lunedì prossimo, 14 gennaio. Si raccomanda la massima prudenza alla guida di auto e moto in presenza di forti raffiche laterali che potrebbero far sbandare il veicolo e ...

Allerta Meteo Sardegna : basse temperature e gelate : Nuova Allerta Meteo del Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Sardegna che ha emesso avviso di condizioni Meteorologiche avverse per basse temperature a partire dalle 19 di oggi fino alle 10 di domani 12 gennaio. L’Allerta prevede “ancora temperature minime diffusamente basse (inferiori a 2°c in pianura). Dalla nottata e fino a domani mattina si prevedono gelate diffuse”. La Protezione civile raccomanda ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità per basse temperature e neve : La protezione civile regionale della Sardegna ha diramato un’Allerta Meteo per basse temperature e neve: a partire dalla serata di oggi e almeno fino al mattino di dopodomani sull’isola sono attese temperature minime inferiori a 2°C in pianura, in progressivo calo nel corso dei successivi due giorni. Durante le ore più fredde saranno possibili locali gelate. Possibili nevicate di debole intensità al di sopra dei 500 metri tra la ...

Sardegna - forti venti - mareggiate e aria gelida : è allerta meteo per l’Isola : Forte vento di maestrale su tutta la Sardegna, che si intensificherà fino a burrasca. Temperature minime e massime che scenderanno a picco, con probabili gelate e neve anche a basse quote. I mari intorno all'Isola saranno interessati da forti venti con probabili mareggiate. Una situazione che ha spinto il dipartimento della Protezione Civile della Sardegna ad emanare una nuova allerta meteo per il vento e le mareggiate, dopo quella emessa i ...

Sardegna - via l’esercito dalle spiagge Capo Teulada e Porto Tramatzu. Ministro Trenta : “Tornano ai cittadini” : “Oggi è una giornata simbolica per tutti i sardi e non solo, perché per la prima volta abbiamo avviato una riduzione dello spazio assegnato alle servitù militari, cedendo definitivamente la spiaggia di Porto Tramatzu ai cittadini”. Lo ha scritto il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, sul suo profilo Facebook ufficiale, postando anche un video della perla di Telulada, in provincia di Cagliari. “Per la prima volta la Difesa ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità per vento e mareggiate fino a domani : Allerta Meteo per vento e mareggiate in Sardegna: l’avviso è valido dalle 14 fino alle 24 di domani, mercoledì 9 gennaio. La protezione civile regionale informa che l’isola sarà interessata da forti venti, soprattutto sulle coste e sui rilievi. Il maestrale si intensificherà in serata ed è prevista un’attenuazione domani, a partire dall’area settentrionale. I settori occidentali e meridionali saranno interessati da una ...

Influenza Sardegna : consegnate le dosi mancati di vaccino alle Asl di Olbia e Oristano : Sono stati consegnati oggi alle Asl di Oristano e Olbia, nelle quali si erano registrati i maggiori ammanchi, i restanti lotti di vaccino antInfluenzale necessari al completamento della campagna vaccinale: 17.000 le dosi arrivate a Oristano e 3.200 quelle recapitate a Olbia. La consegna, inizialmente prevista per la prima mattinata odierna, è stata rimandata di alcune ore rispetto ai tempi previsti per via dei rallentamenti nel ...

Allerta Meteo Sardegna : temperature sottozero e rischio ghiaccio : La Protezione civile regionale della Sardegna ha diramato un avviso di condizioni Meteo avverse, valido fino al mattino di dopodomani, sabato 5 gennaio, segnalando possibili gelate locali e invitando alla massima prudenza in auto, considerata la probabile formazione di ghiaccio sulle strade. Si prevede che le temperature minime scendano fino a -3°C, anche in pianura, nella notte, in ulteriore calo rispetto a quelle registrate nelle prime ore di ...

Sardegna - nuova allerta meteo : le raffiche di Maestrale hanno toccato i 100 km/h : La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse in Sardegna e prorogato per tutta la giornata di lunedì 10 dicembre quello già in vigore fino ad oggi. Le raffiche di Maestrale, che sferza fino a cento chilometri orari, stanno colpendo l’intera Isola ma in particolare le zone costiere e quelle in prossimità di rilievi, con rinforzi sino a burrasca. Sulle coste potrebbero verificarsi ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità per vento forte e mareggiate : Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Sardegna ha diramato un avviso di condizioni Meteo avverse valido a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 24 di domani. Nel corso della giornata la ventilazione sarà forte da nord-ovest su vaste parti della regione, particolarmente interessate le zone costiere e quelle in prossimità dei rilievi. Rinforzi fino a burrasca o burrasca forte riguarderanno i settori settentrionali e ...

Ambiente - ‘Plastic free’ : alleanza tra comuni e guardia costiera in Sardegna : Una costa più accessibile, sicura e “plastic free”. La guardia costiera ed i 24 comuni costieri laziali stringono un’alleanza per puntare a diffondere insieme sempre piu’, soprattutto tra i giovani, la cultura Plastic Free, sensibilizzando sul tema delle plastiche, in particolare non solo quelle raccolte in mare dai pescatori, ma anche quelle che arrivano sugli arenili dall’entroterra e soprattutto attraverso i ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità per vento forte fino a domenica : La protezione civile regionale della Sardegna ha diramato un’Allerta Meteo per vento forte da nordovest a partire dalle 22 di oggi fino alla mezzanotte di domani. Il vento occidentale inizierà a interessare i settori settentrionali dell’isola e dalle prime ore di domani si avrà la rotazione a maestrale che tenderà a interessare tutta la regione e specialmente le zone costiere settentrionali e occidentali e le aree in prossimità dei ...

Allerta Meteo Estofex - goccia fredda affonda nel Mediterraneo : Sicilia e Sardegna a rischio nubifragi e tornado : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 1 per Sicilia, Sardegna, Corsica, Mar Tirreno e Mediterraneo meridionale per nubifragi e, in misura minore, tornado. Stesso livello di Allerta per il Mediterraneo orientale e Cipro, sempre per nubifragi e tornado. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 di domani, 7 dicembre. Il delta di una corrente a getto zonale che va ...